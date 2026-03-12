Ovakva Rijeka može svašta u uzvratu! Fruk? Sigurno je čitao našu najavu utakmice...

Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga (1:2). No, sigurno možemo biti zadovoljni izvedbom hrvatskog predstavnika u povijesnoj europskoj utakmici. Momčad Victora Sancheza pokazala je zrelost i spremnost za izvedbu protiv momčadi iz Lige petice, razine koja je daleko iznad našeg ligaškog nogometa! Ovakva Rijeka sigurno nije bez šanse u uzvratnoj utakmici!

Neće valjda zvučati pretenciozno kažemo li da je Toni Fruk čitao Večernjakovu najavu Rijekine utakmice protiv Strasbourga na Rujevici. Naime, u toj je najavi Nikica Cukrov, legendarni igrač Hajduka, koji je bio dio zlatne generacije momčadi s Kantride u drugoj polovici osamdesetih godina, Fruku poslao poruku u stilu: 'Neka sada pokaže je li ono o čemu svi pričaju, igrač od desetak milijuna eura...' Čini se da je to bio apel koji je inspirirao jednog od najvrijednih eksponata momčadi s Rujevice. I zaista, Frukova izvedba, posebice u prvom poluvremenu, bila je na pravoj razini.

FOTO Zlatko Dalić na tribinama Rujevice, navijači Rijeke narugali se Hajduku

Ušao je u utakmicu na pravi način, rastrčan i opasan, bio je jedina prava opasnost za protivničku momčad u prvom dijelu susreta. Bez obzira na to što je momčad Victora Sancheza rano primila pogodak, u loži stadiona na Rujevici, jedan pored drugog, sjedili su Zlatko Dalić i Damir Mišković. Vjerojatno sa sličnim promišljanjima, Mišković, uvjeren da ovakve izvedbe na europskoj razini sasvim sigurno dižu cijenu njegovom pulenu i Dalić koji s ovakvom individualnom kvalitetom dobiva dodanu vrijednost za reprezentaciju. S obzirom na to da je bio posebno raspoložen, Rijekina momčad nije najbolje iskoristila Frukovu izvedbu u prvom poluvremenu. A poseban je problem bio u izvedbi obrane.

Joaquin Panichelli zabio je u drugoj minuti, a mogao je postići još barem dva pogotka. Inzistirao je Victor Sanchez na svom build-upu, nije mijenjao sustav više od sat vremena, a u otvorenoj igri, unatoč Panichelijevim šansama, Rijeka je bila ravnopravna. Ako ćemo pričati o antijunaku susreta bio je to Rijekin napadač Daniel Adu-Adjei. U najmanje dvije situacije bio je previše sebičan i umjesto na suradnju, odlučio se na individualnu završnicu. Oba puta je to bila kriva odluka, na štetu njegove momčadi. Unatoč činjenici što je engleski napadač ove sezone u Europi postigao četiri pogotka, bile su to situacije koje na najbolji način pokazuju kako nogometna filozofija funkcionira.

Jer, je u 67. minuti promašio čistu šansu kada je izišao sam na protivničkog vratara, Mike Penders sjajno je obranio njegov udarac. Kada ne poštujete igru i suigrače, nogomet vam vrati. Jer je Rijeka samo koju minutu kasnije primila pogodak. Sigurno je to razljutilo Victora Sancheza koji je iz igre povukao Adu-Adjeija! I onda su stvari za Rijeku krenule na bolje. Hrvatski je predstavnik preuzeo inicijativu u završnici susreta. Ako je Toni Fruk najbolji igrača Rijeke, Tiago Dantas je najvažniji. Portugalac je asistirao Anti Majstoroviću za smanjenje Strasbourgove prednosti. Bila je to njegova deseta asistencija ove sezone, a postigao je i osam pogodaka. Uz takvu formu sigurno će biti jedan od glavnih Sanchezovih aduta za uzvrat.