Evo što mediji iz Srbije, BiH i Slovenije pišu o porazu Rijeke

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskog ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio s 2-1 (1-0) u prvoj utakmici osmine finala.

Vodeći pogodak za Strasbourg već u 2. minuti postigao je Joaquin Panichelli. Prednost gostiju je u 72. minuti udvostručio Martial Godo. U 76. minuti je Ante Majstorović smanjio zaostatak Rijeke pogotkom glavom za konačnih 1-2. Evo što regionalni mediji pišu o utakmici.

"Rijeka promašila zicer da izbjegne poraz od Strasbourga", navodi srbijanski Telegraf, dok Kurir navodi da je njihov nogometaš Mladen Devetak igrao za Rijeku do 74. minute.

"Sjajna utakmica u Rijeci", navodi SportSport iz Bosne i Hercegovine, dok sarajevski Klix piše da je "Strasbourg prejak za Rijeku".

O utakmici na Rujevici pišu i u Sloveniji. "Riječani su pokleknuli pred domaćim gledateljima", navodi slovenski Sportklub.