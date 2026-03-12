Naši Portali
REAKCIJE SUSJEDA

Evo što mediji iz Srbije, BiH i Slovenije pišu o porazu Rijeke

VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 21:37

"Rijeka promašila zicer da izbjegne poraz od Strasbourga", navodi srbijanski Telegraf, dok Kurir navodi da je njihov nogometaš Mladen Devetak igrao za Rijeku do 74. minute.

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskog ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio s 2-1 (1-0) u prvoj utakmici osmine finala.

Vodeći pogodak za Strasbourg već u 2. minuti postigao je Joaquin Panichelli. Prednost gostiju je u 72. minuti udvostručio Martial Godo. U 76. minuti je Ante Majstorović smanjio zaostatak Rijeke pogotkom glavom za konačnih 1-2. Evo što regionalni mediji pišu o utakmici.

"Sjajna utakmica u Rijeci", navodi SportSport iz Bosne i Hercegovine, dok sarajevski Klix piše da je "Strasbourg prejak za Rijeku".

O utakmici na Rujevici pišu i u Sloveniji. "Riječani su pokleknuli pred domaćim gledateljima", navodi slovenski Sportklub.
Strasbourg Rijeka

Avatar Karlovačko
Karlovačko
22:17 12.03.2026.

Pretplatio sam se na Premium ali to je jedan put i više nikada. Ja da vam financiram vaše novine kojima trujete nas svaki dan u regionu i Srbiji pa nema šanse i odjavit ću se sa ovoga portala a isto ću savjetovati i svima koje poznajem. Znam da ovo neće zaživjeti ali bar vi budete pročitali i sramite se. Ako je vama bitno samo da se otvori članak pa dali se pročitao ili ne onda je to vaša sramota a ja neću biti dio te sramote. Još jednom večernji neka vas je sram

DA
dallas1974
23:08 12.03.2026.

"Što piše region o utakmici Rijeke", zatim "Astrolozi izdali crveni alarm: Sprema se najgori petak 13. u 45 godina, ova 4 znaka čeka pakao". Sve članci za Pulitzera.

