Navijači Rijeke sipaju hvalospjeve nakon odlične utakmice: 'Ovako igra prvak Hrvatske!'

Rijeka je u svom povijesnom europskom nastupu doživjela poraz od Strasbourga (1:2), no dojam koji je ostavila na ispunjenoj Rujevici daleko je od razočaravajućeg. Francuska momčad, koja je u natjecanje ušla kao pobjednik ligaške faze, povela je nakon samo 73 sekunde igre golom argentinskog napadača Joaquina Panichellija. Bio je to šok koji bi slomio mnoge ekipe, no momčad Rijeke pokazala je karakter i nije dopustila da ih rani pogodak izbaci iz takta. Gosti su u 72. minuti udvostručili prednost preko Martiala Godoa i činilo se da je priča gotova, ali Riječani su se odbili predati.

Iako semafor na kraju nije pokazivao rezultat kojem su se nadali, navijači su svoje ljubimce ispratili s terena pljeskom, a pravo oduševljenje preselilo se na društvene mreže. Poruke podrške i hvale preplavile su internet, a zajednički nazivnik svih komentara bio je ponos na prikazanu igru i borbenost. "Top igra!", "Kakav ritam igre, kapa do poda!", "Možda i najbolja utakmica sezone", samo su neke od reakcija koje su se mogle pročitati. Prevladavao je osjećaj da je poraz nepravedan s obzirom na prikazano, a navijači su cijenili pristup i želju koju su igrači pokazali na terenu.

Posebno se isticala jedna poruka koja je na najbolji način sažela osjećaje navijačkog puka: "Ovako igra prvak Hrvatske!". Riječani su, unatoč porazu, odigrali europsku utakmicu na najvišoj razini, statistički potpuno parirajući favoriziranom suparniku. Domaćin je uputio čak 19 udaraca prema golu, od čega osam u okvir, dok je Strasbourg imao 13 pokušaja. Nagrada za takav pristup stigla je u 76. minuti kada je Ante Majstorović, nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca Tiaga Dantasa, glavom pospremio loptu u mrežu i vratio nadu svojoj momčadi i navijačima pred uzvrat.

Taj pogodak u potpunosti je promijenio perspektivu uoči uzvrata koji se igra 19. ožujka u Strasbourgu. Minimalan poraz i dojam potpune ravnopravnosti na terenu daju Rijeci za pravo nadati se prolasku dalje. Optimizam je prisutan i kod navijača, što potvrđuju i njihovi komentari. "Ostaje žal za rano primljenim golom, no glavu gore! Čeka vas uzvrat i sve je moguće. Vjerujem u pobjedu jer Rijeka to može!", napisao je jedan od navijača. Borbena i hrabra Rijeka pokazala je da se može nositi s jakim europskim protivnicima, a sada će "pravdu tražiti u Strasbourgu", kako je slikovito poručeno s tribina.