Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMAJU VJERE U PROLAZ

Navijači Rijeke sipaju hvalospjeve nakon odlične utakmice: 'Ovako igra prvak Hrvatske!'

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
12.03.2026.
u 21:20

Nogometaši Rijeke poraženi su na Rujevici od Strasbourga u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, no unatoč rezultatu 1-2, navijači su preplavili društvene mreže porukama ponosa i podrške. Borbena i hrabra igra aktualnog prvaka Hrvatske probudila je optimizam uoči uzvrata u Francuskoj

Rijeka je u svom povijesnom europskom nastupu doživjela poraz od Strasbourga (1:2), no dojam koji je ostavila na ispunjenoj Rujevici daleko je od razočaravajućeg. Francuska momčad, koja je u natjecanje ušla kao pobjednik ligaške faze, povela je nakon samo 73 sekunde igre golom argentinskog napadača Joaquina Panichellija. Bio je to šok koji bi slomio mnoge ekipe, no momčad Rijeke pokazala je karakter i nije dopustila da ih rani pogodak izbaci iz takta. Gosti su u 72. minuti udvostručili prednost preko Martiala Godoa i činilo se da je priča gotova, ali Riječani su se odbili predati.

Iako semafor na kraju nije pokazivao rezultat kojem su se nadali, navijači su svoje ljubimce ispratili s terena pljeskom, a pravo oduševljenje preselilo se na društvene mreže. Poruke podrške i hvale preplavile su internet, a zajednički nazivnik svih komentara bio je ponos na prikazanu igru i borbenost. "Top igra!", "Kakav ritam igre, kapa do poda!", "Možda i najbolja utakmica sezone", samo su neke od reakcija koje su se mogle pročitati. Prevladavao je osjećaj da je poraz nepravedan s obzirom na prikazano, a navijači su cijenili pristup i želju koju su igrači pokazali na terenu.

Posebno se isticala jedna poruka koja je na najbolji način sažela osjećaje navijačkog puka: "Ovako igra prvak Hrvatske!". Riječani su, unatoč porazu, odigrali europsku utakmicu na najvišoj razini, statistički potpuno parirajući favoriziranom suparniku. Domaćin je uputio čak 19 udaraca prema golu, od čega osam u okvir, dok je Strasbourg imao 13 pokušaja. Nagrada za takav pristup stigla je u 76. minuti kada je Ante Majstorović, nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca Tiaga Dantasa, glavom pospremio loptu u mrežu i vratio nadu svojoj momčadi i navijačima pred uzvrat.

Taj pogodak u potpunosti je promijenio perspektivu uoči uzvrata koji se igra 19. ožujka u Strasbourgu. Minimalan poraz i dojam potpune ravnopravnosti na terenu daju Rijeci za pravo nadati se prolasku dalje. Optimizam je prisutan i kod navijača, što potvrđuju i njihovi komentari. "Ostaje žal za rano primljenim golom, no glavu gore! Čeka vas uzvrat i sve je moguće. Vjerujem u pobjedu jer Rijeka to može!", napisao je jedan od navijača. Borbena i hrabra Rijeka pokazala je da se može nositi s jakim europskim protivnicima, a sada će "pravdu tražiti u Strasbourgu", kako je slikovito poručeno s tribina.
Ključne riječi
Strasbourg Navijači Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!