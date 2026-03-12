Naši Portali
GOSTI POVELI

VIDEO Rijeka doživjela šok već u drugoj minuti, pogledajte kako je Strasbourg zaledio Rujevicu

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 19:07

A već u drugoj minuti Rijeka je doživjela šok, nije moglo gore početi. Strasbourg je poveo već u drugoj minuti, a strijelac je bio Panichelli nakon brzog protudara gostujuće momčadi.

Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 na Rujevici je dočekala francuski Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige.

Gol Strasbourga možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
Strasbourg Rijeka

