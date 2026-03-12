VIDEO Rijeka doživjela šok već u drugoj minuti, pogledajte kako je Strasbourg zaledio Rujevicu

IZJAVE TRENERA I IGRAČA

Riječani vjeruju da mogu izbaciti Strasbourg: 'Njihov vratar je bio igrač utakmice'

- Čestitam igračima na utakmici, bili smo hrabri. Došli smo biti agresivni i riskirati s visokim presingom, dobro smo odigrali. Rezultat je fer, ali smo igrali dobro, izgubili smo, no borit ćemo se u drugoj utakmici. - rekao je Sanchez