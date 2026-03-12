Naši Portali
2:1 NA RUJEVICI

VIDEO Pogledajte kako je Rijeka smanjila vodstvo Strasbourga nakon što je promašila zicer za izjednačenje

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 20:32

Rijeka je u 76. minuti došla do pogotka. Dantas je precizno ubacio iz slobodnog udarca, a Majstorović je ostao nečuvan u petercu te snažnim udarcem glavom smanjio na 1:2

Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 na Rujevici dočekala je francuski Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. 

Strasbourg je vodio od prvog poluvremena, a Rijeka je u 68. minuti imala veliku priliku za izjednačenje. Adu-Adjei je nadmudrio Hogsberga i izašao sam pred vratara Pendersa, ali je u završnici loše zahvatio loptu. Golman gostiju to je iskoristio i upisao veliku obranu. 

Strasbourg je u 72. minuti stigao do drugog pogotka i povećao vodstvo na 0:2. Zlomislić je najprije obranio udarac Douéa, no lopta se odbila ravno do Godoa koji snažnim udarcem sa sedam do osam metara pogađa mrežu domaćih. 

Ipak, Rijeka je u 76. minuti došla do pogotka. Dantas je precizno ubacio iz slobodnog udarca, a Majstorović je ostao nečuvan u petercu te snažnim udarcem glavom smanjio na 1:2. Gol Rijeke pogledajte OVDJE.
Ključne riječi
Strasbourg Rijeka

