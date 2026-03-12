VIDEO Pogledajte kako je Rijeka smanjila vodstvo Strasbourga nakon što je promašila zicer za izjednačenje

Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 na Rujevici dočekala je francuski Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige.

Strasbourg je vodio od prvog poluvremena, a Rijeka je u 68. minuti imala veliku priliku za izjednačenje. Adu-Adjei je nadmudrio Hogsberga i izašao sam pred vratara Pendersa, ali je u završnici loše zahvatio loptu. Golman gostiju to je iskoristio i upisao veliku obranu.

Strasbourg je u 72. minuti stigao do drugog pogotka i povećao vodstvo na 0:2. Zlomislić je najprije obranio udarac Douéa, no lopta se odbila ravno do Godoa koji snažnim udarcem sa sedam do osam metara pogađa mrežu domaćih.

Ipak, Rijeka je u 76. minuti došla do pogotka. Dantas je precizno ubacio iz slobodnog udarca, a Majstorović je ostao nečuvan u petercu te snažnim udarcem glavom smanjio na 1:2. Gol Rijeke pogledajte OVDJE.