Poruka iz Mostara za Njemačku nasmijala sve: 'Može mala usluga? Častimo hladnim pićem'

Nogometaši Zrinjskog osvojili su Kup Bosne i Hercegovine, a pobjeda im je otvorila vrata neočekivanog i znatno lakšeg puta prema grupnoj fazi europskih natjecanja. Sudbina mostarskog kluba sada je, pomalo bizarno, u rukama njemačkog bundesligaša Freiburga i zamršenih pravila UEFA-ine preraspodjele mjesta. Zbog specifične kombinatorike koja se može poklopiti, cijela regija s nestrpljenjem prati završnicu njemačkog prvenstva i Europske lige.

Da bi se ostvario san Zrinjskog o preskakanju dva pretkola i izravnom plasmanu u doigravanje Konferencijske lige, moraju se ispuniti dva ključna uvjeta. Prvi je da Freiburg, za koji nastupa i hrvatski napadač Igor Matanović, osvoji Europsku ligu u finalu protiv Aston Ville. Drugi uvjet jest da istovremeno završi sezonu u Bundesligi na točno sedmom mjestu. Ukoliko njemački klub trijumfira u Europi, osigurat će Ligu prvaka, a njihovo mjesto u Konferencijskoj ligi ostalo bi upražnjeno te bi, prema UEFA-inim pravilima, pripalo upravo Zrinjskom.

Svjesni ove jedinstvene prilike, iz Zrinjskog su se odlučili na simpatičan potez te su putem društvenih mreža poslali poruku Freiburgu. "Dragi prijatelji iz SC Freiburg, dragi Igore! Moramo nakratko porazgovarati o vašoj 'domaćoj zadaći' za ostatak sezone! Zahvaljujući čudesnom svijetu UEFA-inih koeficijenata, raznim pomicanjima i prstohvatu nogometne magije, situacija za nas izgleda ovako: ako osvojite 7. mjesto u Bundesligi i usput osvojite Europsku ligu, mi upadamo izravno u play-off Konferencijske lige! Nema pritiska, zar ne? Samo mala usluga među prijateljima. Držimo vam palčeve, iz čisto sebičnih razloga! Ako uspijete, častimo vas hladnim pićem u Mostaru! Challenge accepted?", stoji u objavi kluba.

Zadatak za Freiburg, međutim, nipošto nije lagan. Trenutno drže to željeno sedmo mjesto u Bundesligi s 44 boda, ali s tek bodom više od Eintrachta i Augsburga. O svemu odlučuje posljednje kolo i subotnji dvoboj protiv RB Leipziga. Samo četiri dana kasnije, 20. svibnja, u Istanbulu ih čeka finale Europske lige protiv favorizirane Aston Ville. U Mostaru će se te dvije utakmice pratiti s jednakim žarom kao i vlastite, u nadi da će im Freiburg donijeti povijesnu priliku.