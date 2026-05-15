O dragulju iz Zagreba danas pišu svi svjetski mediji, uskoro će donijeti veliku odluku

Vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom stigla je od najpouzdanijeg izvora za transfere, Fabrizija Romana. Barcelona, Bayern i Newcastle pomno prate razvoj sedamnaestogodišnjeg brazilskog talenta Rafaela Gomesa Cirina, poznatijeg kao Belinho. Mladić koji je nogometni put u Hrvatskoj započeo u Dinamu, a sada nastupa za Kustošiju, nalazi se pred životnom odlukom. Hrvatski nogometni savez nada se da će odabrati Vatrene, no poziv iz domovine je također na stolu, jer se očekuje da će uskoro dobiti poziv u U-18 reprezentaciju Brazila. Ova dilema, slična onoj koju je nekoć imao Eduardo da Silva, definira ne samo njegovu karijeru, već i potencijalno budućnost jedne od dviju reprezentacija.

🚨 NK Kustosija talent Belinho will decide soon whether he wants to represent Brazil or Croatian for the Under national team.



Barcelona, Newcastle and FC Bayern all sent their scouts to follow him, still monitoring his progress in Croatia with concrete interest. pic.twitter.com/e4P4AKyXec — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Belinho, rođen 2009. godine u Rio de Janeiru, u Hrvatsku je stigao još 2021. godine. Njegov prvi pokušaj registracije za Dinamo spriječila su stroga FIFA-ina pravila za maloljetnike, zbog čega se morao vratiti u Brazil. Život ga, nažalost, nije mazio. Nakon teške obiteljske tragedije u kojoj je ostao bez majke, s ocem i bratom ponovno dolazi u Hrvatsku, ovoga puta u Novi Vinodolski, gdje mu je otac pronašao posao. Počeo je trenirati u lokalnom NK Vinodolu, odakle je njegov talent brzo prepoznat te je uslijedio prelazak u Dinamovu omladinsku školu. Tamo je proveo četiri i pol godine i stekao hrvatsko državljanstvo, a stručnjaci su ga smatrali jednim od najvećih talenata svoje generacije.

Ipak, priča je u siječnju ove godine dobila neočekivan zaokret. Ključnu ulogu u Belinhovoj karijeri odigrao je njegov menadžer Andy Bara, koji je bio iznimno nezadovoljan statusom i razvojnim planom koji je Dinamo nudio njegovom štićeniku. Bara je inzistirao na jasnijem putu prema seniorskom nogometu, tvrdeći da Belinho u Dinamu, gdje je trebao igrati za kadete, ne bi dobio potrebne prilike. Zbog toga je donesena radikalna odluka: Belinho je napustio Maksimir i prešao u Kustošiju, trećeligaški klub u kojem Bara ima značajan utjecaj na sportsku politiku. Bara je taj potez usporedio s karijerom Luke Modrića, koji je također stasao kroz posudbe u manjim klubovima.

Prema Barinim riječima, Belinho se u Kustošiji "fenomenalno razvija" jer dobiva priliku igrati i juniorske i seniorske utakmice, što je ključno za njegov napredak. Menadžer je također bio jasan oko budućnosti, praktički zatvorivši vrata povratku u Maksimir. "Dinamo više ne može platiti Belinha! Transfer koji će Kustošija tražiti neće biti ispod deset milijuna eura", poručio je Bara, potvrdivši da ponude velikih klubova već postoje. Dok europski divovi čekaju, a dva nogometna saveza iščekuju njegovu odluku, mladi Brazilac u miru zagrebačkog predgrađa brusi talent koji bi ga uskoro mogao lansirati na najveću svjetsku pozornicu.