Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 230
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MOĆNI TRICOLORI

Deschamps objavio popis Francuske za SP: Navijače šokiralo izostavljanje zvijezde Reala

International Friendly - Brazil v France
BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.05.2026.
u 22:32

Napad će predvotiti zvijezde Real Madrida, PSG-a i Bayerna Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i Michael Olise

 Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps objavio je popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Deschamps je pozvao 26 igrača koji su prethodno predstavljali Francusku na seniorskoj razini i jednog novaka, Robina Rissera, vratara Lensa koji je nedavno proglašen najboljim golmanom Ligue 1.

Risser je pozvan umjesto Lucasa Chevaliera koji je postao zamjena u redovima prvaka PSG-a.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Možda najveće iznenađenje je izostanak veznjaka Real Madrida Eduarda Camavinge, za kojeg se očekivalo da će sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. Nema niti napadača Tottenhama Randala Kola Muanija. Umjesto Muania pozivnicu je dobio napadač Crystal Palacea Jean-Philippe Mateta, koji je debitirao prošlog listopada.

Napad će predvotiti zvijezde Real Madrida, PSG-a i Bayerna Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i Michael Olise.

Prije odlaska u svoj trening kamp u Bostonu, francuska reprezentacija odigrat će dvije prijateljske utakmice protiv Obale Bjelokosti 4. lipnja u Nantesu i protiv Sjeverne Irske 8. lipnja u Lilleu.

Svjetski doprvaci će u prvom krugu igrati protiv Senegala na stadionu MetLife u East Rutherfordu (16. lipnja), zatim će se suočiti s Irakom 22. lipnja u Philadelphiji, te protiv Norveške 26. lipnja u Foxboroughu.

VRATARI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

BRANIČI: Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace)

VEZNI: N'Golo Kante (Fenerbahče), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St Germain);

NAPADAČI: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane ​Dembele, Desire Doue (oba Paris St Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).
Ključne riječi
Eduardo Camavinga SP 2026. Francuska nogometna reprezentacija Didier Deschamps

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!