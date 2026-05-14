Talijani donijeli konačnu odluku oko spornog derbija: Evo kada će Roma i Lazio na teren

Veliki gradski derbi između Rome i Lazia ipak će se igrati u nedjelju s početkom u 12.00 sati, zajedno s preostale četiri utakmice momčadi koje se natječu za Ligu prvaka.

Raspored utakmica Serie A bio je u potpunom kaosu nekoliko dana, jer u posljednja dva kola ekipe koje se bore za isti cilj moraju igrati istovremeno.

Budući je borba za mjesta koja vode u Ligi prvaka neizvjesna, to znači da su Roma, Juventus, Milan, Como i Napoli morali igrati u isto vrijeme. Nakon višednevnih rasprava, presuda i poništavanja od strane raznih vlasti, u četvrtak je konačno postignut dogovor.

"Derby della Capitale" će se igrati u nedjelju u podne zajedno s još četiri utakmice, Como - Parma, Genoa - Milan, Juventus - Fiorentina te Pisa - Napoli.

Rimski derbi između Rome i Lazia prvotno se trebao igrati u nedjelju. Međutim, kako je u nedjelju i finale Roma Opena na obližnjem Foro Italicu, gradske vlasti su, kako bi se jamčila sigurnost oba događaja, pomaknule nogometni derbi u ponedjeljak u 20.45 sati.

Talijanska liga odmah je izrazila svoje protivljenje odluci rimskih vlasti, pa čak i podnijela tužbu upravnom sudu kako bi se ona poništila, ali sud je pozvao obje strane na pregovore.

Nakon sastanka u kojem su sudjelovali Prefektura, Lega Serie A i Sport e Salute, odlučeno je da se derbi i ostale četiri utakmice momčadi koje se natječu za Ligu prvaka, igra u nedjelju u 12.00.

"Na zahtjev upravnog suda za pronalaženje dogovora između stranaka, rimski prefekt prihvatio je prijedlog Lige da se derbi AS Roma - Lazio održi u nedjelju u 12:00 sati na stadionu Stadio Olimpico," objasnila je liga u priopćenju.

Dva kola prije kraja prvenstva Inter je prvak s nedostižnih 85 bodova. Napoli na drugom mjestu ima 70 bodova, Juventus je treći sa 68 bodova, Milan i Roma imaju po 67, a šesti je Como sa 65 bodova. Prve četiri momčadi idu u Ligu prvaka.