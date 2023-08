Legenda Hajduka: PAOK sam napustio jer su me zvali ustašom i prijetili, a Arkan je slao svoje vojnike

Nogometaši Hajduka danas igraju uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, protiv grčkog PAOK-a. Na put u Solun, Ivan Leko poveo je 23 igrača, Među putnicima nema Lovre Kalinića, Luke Vuškovića, Dominika Prpića, Roka Brajkovića te ozlijeđenog Rokasa Pukštasa. A Tonći Gabrić, bivši vratar splitske momčadi u karijeri je, između ostalih klubova branio i za PAOK. Gabrić jako dobro zna što Splićane očekuje večeras na vrućem terenu u Solunu.

Pakleno ozračje

- Bit će to ozračje kakvo Hajdukovi nogometaši još nisu doživjeli, možda samo Marko Livaja i ne znam tko još. Neće biti ni naših navijača, tako da će biti pakleno ozračje. PAOK je vrlo kvalitetna momčad, baš kao i sve grčke koje ove sezone igraju za plasman u Europi. Vidjeli ste što se dogodilo Dinamu s AEK-om, a Panathinaikos je, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca slavio protiv Marseillea. Bit će to iznimno teška utakmica za Hajduk - kaže Gabrić.

Splićani su ipak puno toga propustili u prvoj utakmici na Poljudu u kojoj nisu uspjeli stvoriti osjetnu prednost, a Grci su bili iznimno ranjivi?

- Šteta što Hajduk nije iskoristio sve svoje šanse, imali su čak i dvije vratnice. U prvoj me utakmici PAOK malo iznenadio, očekivao sam da će u toj utakmici pružiti puno veći otpor. Svaka minimalna pobjeda bila bi veliko postignuće. Tko zna što se sve može dogoditi dolje. Možda i neki remi, pa produžeci, a onda je sve moguće.

Dobro, Splićani isto znaju što je vatreno ozračje s tribina?

- Ma dolje ih očekuje nešto puno žešće. Tamo je cijeli stadion, cijelu utakmicu na nogama.

Proteklih dana Gabrića stalno zovu iz Grčke, traže li vas možda da otkrijete neke Hajdukove taktičke tajne?

- Ma što ću im ja otkriti. Znaju oni najbolje sve o Hajduku, isto je i obrnuto. Malo sam s čelnicima PAOK-a popričao na zajedničkom ručku sada kada su bili u Splitu. Bit će to strašna utakmica, a tko prvi postigne pogodak, bit će u velikoj prednosti.

Hajduku će se sigurno biti puno teže nametnuti, čak i ako zabije pogodak, zbog ludog ozračja na tribinama koje svi najavljuju?

- Ma normalno. Zato je šteta što u toj prvoj utakmici Hajduk nije nešto više napravio. Imao sam osjećaj, da su postigli prvi pogodak, da bi drugi došao sam od sebe.

Koliko ova situacija u Ateni s Dinamovim navijačima može promijeniti fokus splitske momčadi? Ipak, svi sigurno razmišljaju o sigurnosnom aspektu, više nego prije...

- Navijači PAOK-a i AEK-a se ne vole. Imam osjećaj da će dolje biti jako puno navijača Partizana jer je u Solunu i okolici u ovom trenutku dosta Srba na ljetovanju. To su mjesta gdje su u većini srpski državljani...

A oni će navijati za Grke?

- Pa što će, neće valjda za Hajduk.

Prisjetio se Gabrić svog igračkog razdoblja provedenog u Grčkoj gdje mu je u PAOK-u trener bio legendarni Ćiro Blažević.

- Ćiro me je doveo dolje. Skupa smo bili dolje godinu dana. Sjećam se svega. Sada mi, ovako na prvu, na pamet pada jedan derbi s Olympiacosom kada su nas zasuli kamenjem. Sletjeli smo na aerodrom, čuvalo nas je 'milijun' policajaca. Ćiro i ja sjedili smo u autobusu na prvom, odnosno, drugom sjedalu. U jednom je trenutku kamen rabio naš prozor. Kako je taklo počelo pucati, ja sam se bacio ispod sjedala, Ćiro je već bio dolje. Gleda me i kaže: 'Sine, pa gdje smo mi to došli...'

Imao je Gabrić još i ozbiljnijih incidenata u Grčkoj.

- Mogao bih vam sada pričati sat vremena. Jedna od tih priča je i ona kada su mi 1993. godine na automobil splitskih registarskih oznaka. Jedno jutro mi je na parkingu, na prednjem vjetrobranskom staklu, osvanuo poster hrvatske reprezentacije u kojoj sam i ja bio, na kojemu je na mojoj glavi bila rupa i strelica, uz potpis: 'Ustašo, ovako ćeš završiti...' U to doba Arkan je slao svoje vojnike na odmor u taj dio Grčke. Taj incident bio je jedan od razloga zbog kojih sam otišao iz Grčke - prisjetio se Tonći Gabrić.