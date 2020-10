LeBron uzeo naslov, zapalio cigaretu pa nazvao najbitniju osobu u svome životu...

LeBron James (35) je uzeo svoju četvrtu titulu prvaka NBA-a, pomogao je Lakersima da dođu do njihovog 17. naslova, a onda se ispružio na pod, zapalio cigaretu i nazvao najbitniju oobu u svome životu.

- Hej, mama! - rekao je na videopoziv pa dodao:

- Mama, ovdje je ludnica, moram ići - samo je prozborio uz oblak dima koji je zasivio njegovo lice prekriveno skijaškim naočalama i glavu na kojoj je klasični 'snapback'.

LeBron FaceTiming his mom and smoking a cigar. 👑pic.twitter.com/UwBrplDKgd — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 12, 2020

Naime, majka Glorija LeBronu je najbitnija osoba u životu. Dok mu je otac Anthony bio kriminalac i lopov, njegova je majka dala sve od sebe da LeBron postane pošten i pružila mu je najbolje što je mogla. Usputno nije bila svjesna da će cijelom svijetu pružiti godine i godine LeBronove magije na parketu.

Osim svog četvrtog NBA prstena u šest odigranih finala, LeBron je uzeo i svoju četvrtu nagradu za najvrijednijeg igrača finala.

Možda nije kao Bill Russell stigao do 12. naslova, niti ih je osvojio samo s jednim klubom kao što su to napravili Jordan i Kobe, no svakako već godinama dokazuje da je jedan od najboljih košarkaša na planeti. S 35 godina na leđima, LeBron je pokazao da još uvijek nije kraj njegove karijere i da će nas sigurno čekati još puno fenomenalnih predstava 'Kinga'.