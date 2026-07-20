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Hrvatski superstar odlučio

Španjolski novinar objavio: Hezonja napušta Real Madrid i vraća se u NBA ligu

Fiba Europe
Autor
Dražen Brajdić
20.07.2026.
u 22:54

Vijest je objavio poslovično dobro informirani španjolski novinar Chema de Lucas koji je napisao: "Mario Hezonja informirao je Real Madrid da odlazi u NBA"

Ovog ponedjeljka razriješena je enigma oko toga hoće li se Mario Hezonja vratiti u NBA ligu ili će, do daljnjeg, ostati u Realu s kojim je imao važeći ugovor koji vrijedi sve do 2029. godine. A prvi je vijest u medijski eter pustio poslovično dobro informirani španjolski novinar Chema de Lucas koji je na svom X profilu napisao: "Mario Hezonja informirao je Real da odlazi u NBA". Ako je to pak već izvjesno, zasad nije poznato koji je klub u pitanju.

A ugovor s Realom omogućavao je hrvatskom reprezentativcu da izađe iz njega, svojom voljom, jedino u slučaju odlaska u NBA ligu, dakako, uz određenu odštetu (850.000 USD).

A što se pak tiče europskih klubova, a nekoliko njih pokazivalo je zanimanje za Hrvata (Dubai, Hapoel Tel Aviv), tu je druga priča. U tom slučaju je trebalo doći do sporazumnog raskida ugovora što bi ipak bio puno teži pregovarački posao.

Za Hezonju se zanimao i Panathinaikos pa je čak i njegov bivši suigrač Gershon Yabusele, koji je potpisao za atenske zelene, na svom X profilu napisao:

- Ne želim izazvati nikakav problem, no dok smo zajedno igrali u Realu, Mario Hezonja je običavao pjevati neke pjesme navijača Panathinaikosa.

A prvi klub za kojeg je igrao (polusezonu) po povratku iz NBA lige u Europu bio je upravo Panathinaikos koji od ovog ljeta ima novog (starog) trenera Željka Obradovića, stručnjaka koji je ovog klubu donio pet naslova prvaka Europe (2000., 2002., 2007., 2009., 2012.).

Ono što je ovih dana sugeriralo da Hezonja itekako razmišlja o povratku u NBA ligu, ali za visok ugovor, značajno jači no što može dobiti u Europi, bila je njegova reakcija na istup CJ McColluma. A njegov bivši suigrač je na jednoj presici svojedobno objasnio kako i zašto ostati u NBA ligi i kako osigurati svojoj obitelji financijsko blagostanje.

E sad, Hezonja će ili dobiti puno veći ugovor no što ga može dobiti u Europi ili mu je njegov spretni menadžer Miško Ražnatović pronašao NBA klub koji će ga potpisati a potom otpustiti (jer i to se može izvesti) kako bi zvijezda euroligaške košarke okolnim putem ipak završila u nekom drugom euroligašu. A to bi bila dobra vijest za hrvatsku reprezentaciju i izbornika Mijatovića koji bi na njega mogao računati i u kvalifikacijskim prozorima u studenom i veljači što je, kad su u pitanju NBA igrači, neizvedivo.

Podsjećamo, Dubrovčanin je bio MVP španjolskog prvenstva s prosjecima od 17,5 koševa, pet skokova i dvije asistencije dok je u Euroligi po susretu knjižio 13,2 koševa, četiri skoka i 2,2 asistencije.
Ključne riječi
Euroliga NBA liga Mario Hezonja košarka

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