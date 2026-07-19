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Eurobasket U-20

Hrvatska sedma, bolja no što se predviđalo, za europsko zlato Slovenci razbili Srbe

Foto: Fiba Europe
1/3
Autor
Dražen Brajdić
19.07.2026.
u 21:45

S četiri pobjede i tri poraza, selekcija izbornika Petra Babića, osvojila je sedmo mjesto s čime je osiguran primarni cilj a to je ostanak u A diviziji

Pobijedivši posljednjeg dana natjecanja Njemačku (91:87), Hrvatska je na U-20 Eurobasketu osvojila sedmo mjesto. A to je ipak više no što se od ove oslabljene selekcije očekivalo uoči početka natjecanja koje se odvijalo u Ljubljani.

Štoviše, primarni cilj bio je ostati u A diviziji što je osigurano pobjedom u osmini finala nad Češkom (93:69) a vrlo malo je nedostajalo da momčad izbornika Petra Babića bude i među najboljih šest jer je Turska bila tek za nijansu bolja (72:73). Sveukupno, izborili su naši četiri pobjede i doživjeli tri poraza i moraju biti zadovoljni jer ovoj je reprezentaciji nedostajalo nekoliko centara (Ruži, Jurić, Marić...).

U posljednjem nastupu na Prvenstvu prednjačili su razigrava Dominik Dolić (23 koša, 5 asista) i centar Filip Majdak (18 koševa, 7 skokova, 2 osvojene lopte) što ga čini i najkorisnijim igračem susreta. Zanimljivo je da su u ovoj utakmici hrvatski centri zabili sveukupno 28 koševa (Majdak 18, Damjanović 8, Ivančić 2) što je ogroman pomak u odnosu na prvu utakmicu na ovom natjecanju u kojoj, u pobjedi nad Grčkom, nije bilo niti jednog centarskog koša.

Premda su bili zakinuti za neigranje svog najboljeg igrača Urbana Krofliča, prvacima Europe postali su Slovenci koji su u borbi za zlato ubacili 13 trica. U finalnoj utakmici igranoj u Stožicama, pred 8.000 gledatelja, reprezentacija domaćina posve je nadigrala Srbiju (84:65).

A očito je riječ o nadarenom godištu (2006.) naših sjevernih susjeda koji su na EP-u do 18 godina i SP-u do 19 godina osvojili broncu.

U utakmici za treće mjesto Španjolska je nadjačala Francusku (65:54). Peta je Grčka, šesta Turska, sedma Hrvatska a osma Njemačka.

 


 

Ključne riječi
Petar Babić Stožice Ljubljana Eurobasket U-20 košarka

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