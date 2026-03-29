ODLIČNE VIJESTI

Borna Gojo osvojio prestižni turnir u Meksiku

ARHIVA - Zagreb: Doček srebrnih tenisača na Trgu bana Jelačića
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
29.03.2026.
u 12:37

Hrvatski tenisač Borna Gojo pobjednik je jakog ATP Challengera u meksičkoj Moreliji, ukupnog nagradnog fonda 225.000 dolara.

Odličan tjedan Splićanin je okončao završim slavljem protiv 208. tenisača svijeta, Argentinca Juana Pabla Ficovicha – 7-6(5), 6-2, kojemu otac ima hrvatske korijene, a majka mu je Brazilka.

Nešto više posla, Borna je imao  u prvom setu u kojem se Argentinac vratio nakon zaostatka 4-2, no poslije osvojenog tie-breaka više nije imao problema na putu prema svom četvrtom naslovu na Challengerima, drugom ove godine nakon Metepeca, također u Meksiku.

U finalu je ispalio 12 as-servisa i imao 23 winnera, dok je Argentinac imao samo 8. 

Bila je ovo 14. pobjeda Goje u posljednjih 15 mečeva, a turnir je završio skokom na 139. poziciju na ATP listi.
