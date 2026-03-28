Donna Vekić pomela zvijezdu OnlyFansa: 'To je najlakši novac koji sam ikad zaradila'

Donna Vekić uspješno je započela svoj nastup na WTA 500 turniru u američkom Charlestonu. U prvom kolu kvalifikacija, hrvatska tenisačica, trenutačno 117. igračica svijeta, bez većih je problema svladala 30-godišnju Amerikanku Sachiju Vickery, 704. na WTA ljestvici, s uvjerljivih 6:2, 6:2. Ovom pobjedom Vekić je ujedno uzvratila Vickery za poraz koji joj je nanijela u prvom kolu US Opena 2023. godine. U sljedećem kolu kvalifikacija čeka je bolja iz dvoboja između Španjolke Alione Bolsove i Gruzijke Ekaterine Gorgodze.

Iako je meč bio sportski rutinski, pozornost medija privukla je Vickery, tenisačica koja je svjetsku popularnost stekla na posve drugačiji način. Prošle godine otvorila je profil na platformi OnlyFans, poznatoj po sadržaju za odrasle, kako bi financirala svoju tenisku karijeru. U intervjuu za CNN objasnila je da zarada od dva milijuna dolara u tenisu ne znači mnogo kada se oduzmu golemi troškovi. "Potrošim preko sto tisuća dolara godišnje na trenere, kondiciju, fizioterapeute i putovanja. Ljudi ne vide taj dio priče. Imati financijsku sigurnost sa strane ne škodi", izjavila je Vickery, dodavši kako joj OnlyFans pomaže financirati cijelu karijeru.

Amerikanka tvrdi da na svom profilu, za čiji pristup naplaćuje 12,99 dolara mjesečno, ne objavljuje pornografski sadržaj ili potpunu golotinju. "Imam sadržaj u donjem rublju, sadržaj gdje stvarno pomičem granice, ali nikad nisam potpuno gola. Nikad nisam snimala seksualne videozapise", pojasnila je. Unatoč tome, zarada je, kako kaže, nevjerojatna. U prva tri mjeseca zaradila je šesteroznamenkasti iznos, vjerojatno više nego na Grand Slam turnirima. "Nikad više u životu neću loše govoriti o djevojkama na OnlyFansu. Količina novca koju sam tamo zaradila u prva dva dana potpuno me šokirala", priznala je za New York Post.

Vickery, koja sebe opisuje kao "hustlericu", svjesna je osuda, no ističe kako je ne zanima što drugi misle o njoj. Tvrdi da joj se čak i druge tenisačice javljaju i raspituju o zaradi. "Ako nisi u top 100, nemaš nikakvu sigurnost. Mnoge igračice su u minusu na kraju godine. Ne bih se iznenadila da ih sve više vidim na platformi", poručila je. Osim prodaje intimnih fotografija, dospjela je u medije i izjavom da muškarcima naplaćuje tisuću dolara depozita za izlazak na spoj, iako je kasnije pojasnila da se radilo o šali. "Ako mi muškarci žele bacati novac, zašto ga ne bih uzela? Jedina je razlika što sada dokumentiram ono što radim svaki dan", zaključila je.