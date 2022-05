Lagan posao za 24. trofej u Kupu, sve su oči sada uprte u Dugo Selo

Rukometašice Podravka Vegete osvojile su 24. naslov pobjednica hrvatskog Kupa. U velikom finalu sastav iz Koprivnice uvjerljivo je pobijedio Bjelovar 33:20. Podravka Vegeta krenula je u lov na 24. trofej Kupa s najjačom postavom, dok je Bjelovar pokazao dosta nervoze na početku. Nakon što je sastav iz Koprivnice poveo 3:0, a još nisu prošle ni tri minute susreta, Dario Obran, trener Bjelovarčanki, morao je tražiti minutu predaha. Bjelovar je svoj prvi pogodak postigao nakon pet minuta i 20 sekundi, i to sa sedam metara.

Sve je bilo gotovo u 33. minuti

Čvrsta, jako pokretljiva obrana Podravke nije nudila previše prostora Bjelovaru, a uza sve to odlično je utakmicu otvorila Antonija Tucaković na vratima hrvatskog rekordera po broju naslova pobjednica Kupa. Na isteku 15. minute Podravka je vodila 8:4, a zanimljivo je spomenuti i da je Bjelovar sva četiri svoja pogotka zabio sa sedam metara. Prvi pogodak iz igre postigle su nakon 16 minuta. Ali malo pomalo Bjelovar je uhvatio priključak i u 20. minuti bio je na samo minus dva. Uza sve to, Dejana Milosavljević već je imala dva isključenja kod Podravka Vegete. Ali Podravka je u završnici prvoga dijela ipak uhvatila pravi ritam i serijom 5:1 na predah odnijela plus pet (16:11). Vrijedno je spomenuti da je Bjelovar od 11 svojih pogodaka njih 9 postigao sa 7 metara, a tek dva iz igre.

Podravka Vegeta nastavak je otvorila trima pogocima zaredom i već u 33. minuti imala velikih osam razlike. Petnaest minuta poslije već su bile na plus deset, a to drugim riječima znači da je pitanje pobjednika bilo riješeno. Logično je stoga što se Goran Mrđen odlučio za brojne promjene u svom sastavu pa su priliku dobile i one koje su manje igrale u posljednje vrijeme.

– Sigurno da mi je drago jer, kad sam preuzeo ekipu, bilo je turbulencija, odlazaka i ozljeda. Imali smo doista teških trenutaka, od korone do jako napornog tempa Lige prvaka. Čestitam svojoj ekipi jer su prava klapa i mislim da je to u velikoj mjeri bilo presudno za osvajanje. Bila je priča o “finalu prije finala” s Lokomotivom, objektivno po nekom rejtingu jest, ali finale je uvijek finale. Krenuli smo dobro protiv Bjelovara pa su nas malo uvukli i izvukli iz nas energiju i malo smo usporili. U drugom poluvremenu malo smo se trgnuli i zasluženo pobijedili – istaknuo je Goran Mrđen, trener Podravka Vegete.

Gabriela Gudelj podigla je svoj prvi trofej u karijeri i osjećaj je bio neopisiv.

– Ovo je za mene poseban i emotivan trenutak. U ekipu sam došla nakon Nove godine i cilj nam je bio Kup, uz prvenstvo i nastojanje da što bolji otpor pružamo u Ligi prvakinja. Rekli smo si da idemo do kraja, pobijediti sve i ostvariti sve što možemo, a jedan smo trofej danas zasluženo podigli. Jako sam ponosna na cijelu ekipu jer ginemo jedna za drugu i jer smo pokazale da smo jedinstvene, što je naša najveća pobjeda. Želim da do kraja odradimo sve kako treba, a isto tako Podravki želim da joj ovo nije posljednji trofej te da je sreća prati i u prvenstvu i u Kupu u sljedećim sezonama – rekla je Gabriela Gudelj.

Dolaze Bešen, Guskić...

Sljedećeg vikenda oči Koprivničanki bit će uprte u Dugo Selo, u kojem će gostovati Lokomotiva, u pretposljednjem kolu prvenstva Hrvatske. Dogodi li se čudo i Dugo Selo ne izgubi, to bi značilo da bi Koprivničanke osvojile dvostruku krunu. No malo je onih, čak i u Koprivnici, koji vjeruju da se to može dogoditi. U Koprivnici se polako okreću novoj sezoni. Bit će dosta promjena u rosteru. Zna se da odlazi Dejana Milosavljević, a u klubu ne računaju više ni na Selenu Milošević. Iz Lokomotive dolaze dvije reprezentativke, Dora Kalaus i Lucija Bešen, a iz Bjelovara Ema Guskić. U novoj sezoni redovima Podravka Vegete priključit će se srednja vanjska igračica Ivona Mrđen. Ivona u aktualnoj sezoni nastupa za poljski Jaroslaw, ali veseli činjenica da će ponovno biti dio ekipe u kojoj je počela svoju rukometnu priču te provela najveći dio svoje igračke karijere.

– Sretna sam što se vraćam iako je prošla tek– rekla je Mrđen..