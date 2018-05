Kvesić dvije sekunde od zlata, Hasani tri

Hrvatski karatisti Ivan Kvesić i Alessandra Hasani osvojili su srebrne medalje, a Ana Marija Bujas-Čelan broncu u teškoj kategoriji na Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu.

Nevjerojatno je da su Ivanu Kvesiću nedostajale samo dvije, a Alessandri Hasani tri sekunde do zlata, koje im je izmaknulo u doslovce posljednjim trenucima, baš kao što je i Bujas-Čelan do bronce stigla pak u posljednjoj sekundi.

U finalu kategorije do 84 kg Talijan Martina Michelle znatno je bolje ušao u finalni dvoboj i vodio do završnih pola minute s 2-0. Tada je Ivan udarcem nogom u glavu preokrenuo rezultat i poveo 3-2, vodstvo koje je imao do dvije sekunde prije kraja. U tom trenutku Michelle je ipak ostvario zadnji bod u meču, čime je stigao do 3-3. Za njega to je bio bod vrijedan zlata, zbog pravila prvog osvojenog boda.

- Mislio sam da je Michelle izgubio prednost prvog poena. Jednostavno nisam znao da je takvo pravilo, jer se inače gubi pravilo prvog osvojenog boda za kaznu druge kategorije. Osim ako je situacija baš kakva je sada bila - da je protivnik dobio kaznu zato što je asistirao treneru da se žali. U svakom slučaju, izuzetno sam zadovoljan jer sam u karate vrhu Europe s nizom pobjeda protiv velikih protivnika - istaknuo je Ivan Kvesić.

Praktički na isti način već gotovo osvojeno zlato izgubila je, a srebro osvojila Alessandra Hasani u kategoriji do 55 kg. Neizvjesna taktička borba ušla je u završnicu s rezultatom 0-0. Osam sekundi prije kraja izbornik Dragutin Galina tražio je pregled video-snimke koji je uspio. Hasani je povela 1-0. Medjutim, Alessandra je neočekivano krenula u još jedan napad koji ju je tri sekunde prije kraja koštao udarca u glavu. Znalački je takvu situaciju iskoristila Ukrajinka Anželika Terljuga i slavila s konačnih 3-1.

- Zbog visoko postavljenog tatamija nisam nažalost na semaforu uspjela vidjeti koliko je sekundi ostalo do kraja.koliko kazni još imam, jer sam baš upravo protiv Terljuge zbog svega toga prošle godine na Premier ligi izgubila diskvalifikacijom u zadnjoj sekundi. A sad sam ukupno uzevši izgubila glavu u završnici, što me koštalo zlata. Ipak, jako sam sretna srebrom, to se pamti za cijeli život - rekla je nakon svečanosti proglašenja s odličjem oko vrata Alessandra Hasani.

Izbornik Galina ovako propuštenu prigodu usporedio je sa svojedobnim vodstvom hrvatske nogometne reprezentacije na EP protiv Turske, vodstvom u 119. minuti, primljenim golom u 120. i porazom na jedanaesterce. "Ovo je za karate sport praktički sve to isto", još dugo će za ovim zlatom očito žaliti izbornik hrvatske vrste.

U taktički vrlo zahtjevnoj borbi Ana Marija Bujas-Čelan u teškoj kategoriji (+68 kg) pobijedila je Crnogorku Draganu Konjević s 3-0. Bujas-Čelan pobjednički udarac nogom u glavu vrijedan tri boda ostvarila je u posljednjoj sekundi borbe, upravo u trenutku kad su se suci pripremali za preglasavanje koje je trebalo presuditi pobjednika.

"Sjajno smo otvorili dan, presretna sam zbog ove bronce, koja je na neki način početak moje nove karijere", uz suze radnosnice istaknula je Ana Marija Bujas-Čelan koja će poslijepodne biti i dio ekipe koja se protiv Bugarske takodjer bori za brončano odličje.

Enes Garibović izgubio je susret za broncu u kategoriji do 75 kg. Uspješniji je bio Stanislav Horuna s 1-0. Iskusni Ukrajinac iskoristio je Enesovu nepažnju polovicom borbe za jedini osvojeni bod, što naš reprezentativac u ostatku nastupa nije uspio nadoknaditi.

"Peto mjesto na seniorskom EP je dobro - zasad. Sljedeći put idemo na medalju. što smo činili i ovaj put, ali nedostajalo je malo sportske sreće i koncentracije", istaknuo je Enes Garibović.

Danas još od naših nastupa ženska reprezentacija u borbama u susretu za ekipnu broncu protiv Bugarske.