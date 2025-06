Kultni vatreni za VL: Ne bi me čudilo da Modrić odradi još godinu u Realu, najviše ga želim u Dinamu

Ovoga ljeta povećala se, a možda će se još povećati, kolonija hrvatskih nogometnih reprezentativaca u talijanskim klubovima. Posebnu pozornost već sada privlači novi igrač Intera, tek 21-godišnji Livnjak Petar Sučić, koji je za europskog doprvaka debitirao na najvećoj svjetskoj pozornici – Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u.

O blještavoj Sučićevoj pojavi na Interovu zvjezdanom nebu razgovarali smo s prvim Hrvatom koji je ikada zaigrao za ovaj slavni milanski klub, Darijem Šimićem.

Može li prelazak u Inter u ovom trenutku biti prevelik zalogaj za nekog igrača iz Hrvatske lige, pitali smo Šimića.

– Smanjile su se te razlike u kvaliteti talijanske i hrvatske lige. Naravno da dosta toga ovisi o igraču, ali priča Petra Sučića zaista je zanimljiva. Naime, puno klinaca u tinejdžerskoj dobi bude dosta nervozno, na primjer kad sa 17 godina već ne igraju u prvoj momčadi Dinama. A Petar Sučić prošao je Dinamovu školu, pa je otišao u Bosnu i Hercegovinu, pa se vratio u Dinamo i došao do hrvatske reprezentacije. Želim reći da on zbog svojega zaobilaznog puta nije bio nervozan, nego strpljiv, i sve je stigao. I to dosta brzo. A to znači da igrač ima istinsku kvalitetu – kazao je Šimić, pa nastavio:

Još nije gotov igrač

– Petru je u kontekstu prelaska u Inter odlična podloga bilo igranje u jakom europskom klubu kao što je Dinamo, a potom i za reprezentaciju. Naravno, Petar još nije gotov igrač, niti itko očekuje da će on za godinu dana biti prvi igrač Intera. No on će se kroz veliki broj utakmica prilagođavati, kao što to već čini na turniru u SAD-u. Iako se klupski SP nikako ne može uspoređivati primjerice s Europskim prvenstvom i čini mi se da klubovima baš i nije najvažnija stvar na svijetu.

Nekada su igrači koji su dolazili iz hrvatskih u velike talijanske klubove znali završavati na posudbama prije negoli su bili potpuno sazreli. Primjerice, Boban je prije Milana bio u Bariju, kao i Robert Jarni.

– Petar je reprezentativac Hrvatske, jako moćne reprezentacije, pa i bivši igrač Dinama, koji je ozbiljan klub u europskim razmjerima. A i platili su ga previše da bi ga slali na posudbu. Uvijek je teško predviđati kako će se netko prilagođavati na novu sredinu, na novi stil igre, ali možemo pretpostaviti da će Petar biti među 17-18 najvažnijih igrača Intera, da će dobro koristiti svoju priliku i da će se tijekom prve sezone adaptirati – ističe Šimić.

Međutim, nije samo Petar Sučić ovoga ljeta odabrao Italiju. Istim smjerom krenuo je i Martin Baturina. Je li Como dobar odabir za njega? Je li trebao u jači klub u jačoj ligi s obzirom na svoj golemi potencijal?

– Meni se sviđa taj odabir, s obzirom na to da je tamo trener Fabregas. Način igre Coma trebao bi odgovarati Baturini, a on bi kod Fabregasa mogao još napredovati. Talijanska liga slabija je od engleske, možda čak i od španjolske, tako da se slažem s Baturininim odabirom Coma; to će biti dobro i za njega i za hrvatsku reprezentaciju – odgovara Šimić.

Baturinina klasa nikada nije bila upitna, no možda je na cjelokupnu sliku njegovih izvedbi utjecala slabija Dinamova sezona. Možda se baš u Comu isprofilira kao jedan od nositelja igre reprezentacije, što njegov talent i zavređuje?

– To ne znam. Netko ide gore, netko ide dolje, a najvažnije je kako će se Baturina snaći u novom okruženju. Ne treba ni njemu raditi pritisak, sigurno će mu trebati malo vremena za adaptaciju, ali Fabregasova igra sigurno bi mu trebala ići na ruku. Međutim, ne sviđa mi se kada kažete da je Dinamo kriv za njegova slabija izdanja. Ja mislim da je za to najodgovorniji on sam. No to sada više nije bitno, jedino je bitno da je Martin sada u dobrom klubu i u rukama dobrog trenera. Sretan sam zbog njega.

Luku bih volio vidjeti u Dinamu

I na kraju, Luka Modrić trebao bi karijeru nastaviti u Milanu?

– Još ne znam ide li Modrić u Milan. A nakon Reala, ne znam koji bi klub uopće bio za Modrića. Tko zna, možda se stvari i okrenu na Svjetskom klupskom prvenstvu, možda Luka odradi još godinu dana u Realu. Ne bi me to začudilo, kod Modrića je sve moguće. A kao sebični navijač Dinama, najviše bih ga volio vidjeti u Dinamu. Time bi zaokružio svoju priču, imajući u vidu činjenicu kako mu novac nije prioritet – dodao je Šimić, uz zaključak kako je talijanska liga dobra platforma za jačanje hrvatske nogometne reprezentacije.

Tako Hrvatska već sada ima šestoricu stalnih ili povremenih reprezentativaca u talijanskoj Seriji A: Marina Pongračića u Fiorentini, Nikolu Moru u Bologni, Nikolu Vlašića u Torinu, Marija Pašalića u Atalanti, Petra Sučića u Interu i Martina Baturinu u Comu. Tu su još i Borna Sosa u Torinu i Martin Erlić u Bologni, a potencijalno i Luka Modrić u Milanu.

Na žalost, Baturina i Sučić bili su – uz Fruka – posljednji predstavnici hrvatske lige u našoj nacionalnoj momčadi. Proda li se Fruk ovoga ljeta, vrlo je izgledno da će Hrvatska na Svjetskom prvenstvu 2026. – prvi put u povijesti na velikim natjecanjima – biti bez ijednog nogometaša iz Hrvatske lige. No, to je već tema za neku drugu priču...