Kultna videoigra zbog milijardu dolara otišla u povijest: Evo ocjena najboljih Hrvata u novoj verziji

Najpopularniju nogometnu videoigru mnogi znaju pod imenom Fifa, ali ta ista igra od ove godine nosit će novi naziv – EA Sports FC 24, po organizaciji EA Sports iz Kanade koja već više od 20 godina proizvodi tu kultnu igru. Novo izdanje uvjerljivo najprodavanije sportske videoigre na svijetu ugledat će svjetlo dana 29. rujna. Kad smo već kod podataka, ova je franšiza šesta najprodavanija igra na svijetu s više od 325 milijuna prodanih primjeraka. Ispred nje se redom nalaze samo Super Mario, Tetris, Pokemon, Call of Duty i GTA.

Dinamo i Hajduk i dalje u igri

Upravo zbog te popularnosti ljubiteljima previše ne smeta činjenica da igra više neće nositi stari naziv, ali nije naodmet objasniti razloge. Naime, od 1993. do 2023. godine igra je nosila naziv Fifa, po Svjetskoj nogometnoj federaciji koja je, što je igra postajala uspješnija, počela EA Sportsu naplaćivati pravo licenciranja sve više i više. Došlo je do te mjere da su iz Fife developerima igre počeli naplaćivati milijardu dolara godišnje, što od ove sezone iz EA Sportsa više nisu htjeli plaćati jer su shvatili da je igra došla do toliko visoke i neslomljive reputacije među korisnicima.

Tako su uštedjeli golem novac samo na nazivu igre, ali treba naglasiti da im je važnije licenciranje svih klubova i natjecanja koji su u igri. Preciznije, za nadolazeću EA Sports FC 24 igru licencirano je čak 19.000 nogometaša, 700 klubova, sto stadiona te više od 30 liga. Među licenciranim klubovima su svi iz najjačih pet svjetskih liga, uz potpunu licencu Uefine Lige prvaka, a valja naglasiti da su u igri, kao i u protekla dva izdanja, i dva najpoznatija hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk.

Iako je igra zapravo ista kao i prethodna izdanja, očekuju nas neki noviteti. U proteklih pet godina koristili su "motion capture" tehnologiju za prikazivanje kretnji igrača, odnosno određeni igrači prije izlaska nosili su odjeću za praćenje pokreta. U novom izdanju igre za sve će to biti zadužena umjetna inteligencija, koja će pokrete prenijeti u igru na osnovi baze podataka od 200 tisuća utakmica. To znači da se igrači više neće kretati samo u osam smjerova, kao što je dosad bio slučaj, nego će te kretnje biti omogućene u svakom stupnju, u skladu s realnim nogometom.

Ukupno gledano, igra će sad iz stvarnog života izvući oko 11 tisuća različitih animacija pokreta, dok se u proteklim izdanjima taj broj vrtio na oko pet tisuća. Uza sve te nove animacije, u samom gameplayu postojat će nove naredbe poput kontroliranog sprinta (između normalnog trčanja i punog sprinta), naredbe za "felšane" lopte te naredbe za brzinsko pucanje kako biste izbjegli blok protivničkog igrača.

Jedan od velikih noviteta u igri je i takozvani Playstyles, kojim će nova igra pomoću statističke tvrtke Opta Sports dati igračima posebne karakteristike specifične isključivo za njih temeljene na stvarnim detaljnim statističkim postignućima. Igrači su u dosadašnjim igrama imali glavnu ocjenu, šest rubričkih ocjena te čak 55 podrubričkih za svaki pojedini aspekt igre, a ovaj Playstyles novitet dodat će dodatnu dinamiku na ovih 55 ocjena za svakog igrača.

Modrić na 27. mjestu

No novitet koji je izmamio najviše reakcija publike, što pozitivnih što negativnih, jest taj da će u najpopularnijem dijelu igrice – Ultimate Team (slaganje momčadi po želji i online lige protiv drugih igrača iz ostatka svijeta) zajedno moći igrati i nogometaši i nogometašice. Igra je osmišljena tako da su najbolje nogometašice svijeta napravljene jednakima najboljim nogometašima svijeta pa tako, recimo, najbolje ocijenjeni igrači na EA Sports FC 24 igri Erling Haaland, Kylian Mbappé i Kevin de Bruyne imaju istu 91 ocjenu kao i najbolje ocijenjena igračica na igri, Španjolka Alexia Putellas.

Kad smo već kod ocjena onih najboljih u ovoj igri, vrijedi dodati da je najbolje ocijenjeni hrvatski igrač kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (s ocjenom 87) 27. najbolji nogometaš na svijetu. Nakon njega među Hrvatima slijedi Marcelo Brozović s ocjenom 83 pa Joško Gvardiol, Mateo Kovačić i Dominik Livaković s ocjenom 82.

Primjerak igre bit će dostupan u online i fizičkom izdanju po cijeni od 65 eura, a moguće ju je igrati na računalima određenih specifikacija minimalno s Windows 10 sustavom te na konzolama kao što su PlayStation 4 i 5, Xbox One i Xbox Series te Nintendo Switch.