Kukoč se za svoj treći NBA naslov pripremao gledajući vatrene u Francuskoj

Nakon što su gledatelji Hrvatske televizije bili u prilici odgledati seriju dokumentaraca na temu posljednjeg (šestog) naslova NBA prvaka Chicago Bullsa, ovaj Večernjakov novinar prisjetio se izvještavanja s istog događaja i velike pobjede "Bikova". I ulaska u svlačionicu vrlo svježih prvaka koji su taj naslov, drugu godinu zaredom, izborili pobijedivši Utah Jazz u šest utakmica.

A u tu šampionsku svlačionicu uveo nas je osobno Toni Kukoč za kojeg smatramo da mu je, s obzirom na ulogu koju je imao u toj finalnoj seriji, neopravdano malo prostora posvećeno. No, taj je dokumentarac ("Last Dance") ionako zamišljen kao spomenik najvećem košarkašu svih vremena Michaelu Jordanu pa su svi suigrači i prikazani kao njegovi vodonoše.

A koliko je Kukoč bio zaslužan za taj trijumf (u petoj utakmici serije zabio je 30 koševa) vidjelo se i po slici koju smo te večeri zatekli u svlačionici Bullsa zalivenoj pjenušcem. Naime, gotovo punih sat vremena Kuki je bio zarobljen među mikrofonima i kamerama američkih novinara svjesnih da tog naslova bez Hrvatova udjela vjerojatno ne bi bilo. A on je na to kazao:

- Treći naslov prvaka kojeg sam s Bullsima osvojio mi je i najslađi jer je izboren u sezoni u kojoj sam, nakon dugog igranja ovdje, stekao povjerenje suigrača i trenera.

A za svoj doprinos u šestoj utakmici finala (15 koševa, 4 asista) Kukoč se "pripremao" u svojoj hotelskoj sobi gledajući utakmicu nogometnog Svjetskog prvenstva u Francuskoj.

- Naši su igrali protiv Jamajke baš nekako u vrijeme kada nam je na rasporedu bilo popodnevno spavanje, uobičajeno prije ovakvih utakmica. No, to nisam mogao propustiti. Uostalom, sada ću konačno moći uživati gledajući utakmice Svjetskog prvenstva nesmetano. Toliko sam umoran da ću svaki dan spavati do 11 i onda gledati one prve utakmice iz kreveta, a onda ću se dići i sjesti na kauč i gledati one druge utakmice što po američkom vremenu počinju u 13 sati.

Podsjećamo, ta utakmica koja je Kukoču služila kao "psihološka priprema", za utakmicu u kojoj će osvojiti svoj treći naslov NBA prvaka, završila je pobjedom Hrvatske od 3:1 pri čemu su pogotke za "vatrene" postigli Stanić, Prosinečki i Šuker. Bila je to prva utakmica Ćirine Hrvatske na natjecanju s kojeg će se on i njegovi izabranici vratiti sa svjetskom broncom izborenom nakon pobjede nad Nizozemskom 2:1 u utakmici za treće mjesto. U čemu je, dakako, u svojim slobodnim danima Toni Kukoč itekako uživao.

