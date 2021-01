Kruno Simon je s 27 počeo igrati vrhunski, a s 35 je u životnoj formi

Nakon što je bio prvi trener reprezentacija Bosne i Hercegovine te Kosova, Damir Mulaomerović (46), danas strateg tuzlanske Slobode, prihvatio je poziv bivšeg suigrača Veljka Mršića da mu bude pomoćnik na klupi hrvatske nacionalne vrsta. I Mula je to prihvatio bez puno oklijevanja.

– Veljko i ja se jako dobro poznamo, na istoj smo valnoj dužini. Igrali smo zajedno, igrali smo i jedan protiv drugog, i o svemu otvoreno razgovaramo. Vidi se ta dobra energija.

Dobri odnosi s NBA igračima

Mula je u dobrim odnosima i s nekolicinom hrvatskih NBA igrača što će Mršiću svakako biti od koristi.

– To su momci koji su napravili sjajne karijere i drago mi je da oni i nas poštuju. Ja sam zadužen i za jedan dio komunikacije jer je ona preko pomoćnih trenera puno lakša.

Ono što je Mršićeva i Mulina prednost jest što su iza njih respektabilne igračke karijere koje svjedoče o kako bogatom iskustvu se radi. Veljko je igrao za Žalgiris, Varese, Olympiakos i Ulker, a Mulaomerović za Efes, Panathinaikos, Real i Olympiakos, no obojica su nova znanja potražila i u Americi. Mršić na jednom koledžu, a Mulaomerović u kampu NBA momčadi Brooklyn Nets.

– To mi je otvorilo oči. Do tada sam bio naglašeni fan Eurolige no tada sam malo korigirao svoje mišljenje. Tadašnji trener Netsa Kenny Atkinson se začudio kada sam mu kazao da mi u Europi zaustavljamo trening da bi igračima nešto pokazali ili ukazali na pogrešku. Naime u NBA se podrazumijeva da igrači koje oni angažiraju raspolažu s potrebnim predznanjima.

A hrvatski igrači koji su došli s najviše predznanja u NBA ligi su i najbolje prošli. Primjerice, Bojan Bogdanović i Dario Šarić koje je Mula u svom izboru najboljih košarkaša u 2020. godini stavio na drugo odnosno treće mjesto.

– Šteta što se Bojanu dogodila ta ozljeda pa i operacija šuterske šake, no vratit će se Babo još jači i bolji. Da je on igrao u doigravanju, da nije išao na operaciju, vjerujem da bi Utah Jazz bio puno konkurentniji. Šarić je odradio korektnu godinu, no on može puno više, ima jako puno prostora za razvoj.

Na trećem i četvrtom mjestu su dva centra. Jedan iz NBA lige, a drugi iz Fibine Lige prvaka.

– Zubac je možda i naš prvi centar. Doveo je svoje tijelo u red i strašno je napredovao. Bilan sjajno igra u Italiji, a za Hrvatsku je protiv Turske odigrao najbolje otkako ga gledam.

Košarkaš godine po Mulaomeroviću je Kruno Simon.

– On s 35 igra u životnoj formi, a tek s 27 je počeo igrati vrhunsku košarku otišavši iz Zagreba u Unicaju. A do tada, a igrao sam s njim dvije sezone, kao da nije vjerovao koliko može. Možda je i malo zakasnio, no nikad nije kasno ako si 100 posto u košarci, a njemu se vratilo što je pazio na svoje tijelo. Iako ima sjajne suigrače, današnji Efes bez njega je nezamisliv. Lucidan je to igrač s puno rješenja i koji se ne boji preuzeti odgovornost u kritičnim trenucima. Dogodit će se da neki dan šutira lošije, ali da posljednju loptu ipak zabije.

Mula je dvostruki osvajač ove Večernjakove nagrade (1998. i 2002.) čega se s radošću sjeća.

– Kako da ne, imam doma te statue, zauzimaju središnje mjesto u stanu. Izrazito sam ponosan na te nagrade.

Koju od te dvije sezone smatra boljom?

Obradović mi je otvorio oči

– Mislim da mi je 1998. ipak bila najbolja. To je bila godina kada sam izašao iz Cibone i otišao u Fortitudo na poziv Skansija i kada smo se izborili za Final Four. Nakon Cibone, koja je moj drugi dom, bila je to stepenica više u karijeri.

Četiri godine kasnije postao je prvak Europe s Panathinaikosom, pod ravnanjem Željka Obradovića. A jednom je rekao da je kod Žoca najteže bilo biti razigravač.

– Jest jer je i on igrao tu poziciju i ako ne reagiraš kako je očekivao zna biti žestok. Kod njega ne postoji individualna promocija već samo timska. Tu sam godinu dosta naučio i to i danas kao trener pokušavam raditi. Željko mi je otvorio oči i pokazao što je svijet košarke, a ja sam tada promijenio profil svojeg igranja.

MULAOMEROVIĆEV IZBOR

Krunoslav Simon (Anadolu Efes) 10

Bojan Bogdanović (Utah Jazz) 7

Dario Šarić (Phoenix Suns) 5

Ivica Zubac (LA Clippers) 3

Miro Bilan (Dinamo Sassari) 1