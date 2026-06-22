Liverpool odbio bogatu ponudu Intera za svog veznog igrača

Engleski nogometni velikan Liverpool odbio je ponudu Intera za veznjaka Curtisa Jonesa (25), koja je iznosila 25 milijuna eura, objavili su talijanski mediji.

Jonesu ugovor s engleskim klubom ističe za godinu dana, a protekle je sezone u 49 utakmica ubilježio po tri gola i asistencije. "Redsi" traže 40 milijuna eura te udio u budućem transferu engleskog veznjaka.

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Mediji navode da je prevelika razlika između onog što nudi Inter te što traži Liverpool i zbog toga se ne očekuje da pregovori završe brzo. No, "Nerazzurrima" ide na ruku što Jones želi otići iz Liverpoola, te što nije u planovima novog trenera "Redsa" Andonija Iraole, koji priželjkuje dolazak veznjaka Nottingham Foresta Elliotta Andersona.