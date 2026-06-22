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LJETNI MERCATO

Liverpool odbio bogatu ponudu Intera za svog veznog igrača

Premier League - Livepool v Chelsea
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.06.2026.
u 13:37

Jonesu ugovor s engleskim klubom ističe za godinu dana, a protekle je sezone u 49 utakmica ubilježio po tri gola i asistencije

Engleski nogometni velikan Liverpool odbio je ponudu Intera za veznjaka Curtisa Jonesa (25), koja je iznosila 25 milijuna eura, objavili su talijanski mediji. 

Jonesu ugovor s engleskim klubom ističe za godinu dana, a protekle je sezone u 49 utakmica ubilježio po tri gola i asistencije. "Redsi" traže 40 milijuna eura te udio u budućem transferu engleskog veznjaka.

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Mediji navode da je prevelika razlika između onog što nudi Inter te što traži Liverpool i zbog toga se ne očekuje da pregovori završe brzo. No, "Nerazzurrima" ide na ruku što Jones želi otići iz Liverpoola, te što nije u planovima novog trenera "Redsa" Andonija Iraole, koji priželjkuje dolazak veznjaka Nottingham Foresta Elliotta Andersona.
Ključne riječi
ponuda Inter Liverpool

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