Legenda Manchester Uniteda obratila se navijačima i stala u obranu reprezentativaca: 'Želim se svima ispričati'

Reprezentacija Ekvadora stigla je na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u s velikim ambicijama. U svojim redovima imaju velik broj svjetskih zvijezda poput Piera Hincapieja, Moisesa Caiceda i Williana Pacha i upravo zato im se predviđao veliki rezultat na Mundijalu. Na njihovu žalost, reprezentacija je u prva dva kola doživjela neugodna iznenađenja.

Nakon poraza od Obale Bjelokosti u prvom kolu, u drugom su odigrali samo 0:0 protiv slabašnog Curacaa - najmanje zemlje koja se ikada plasirala na svjetsku smotru. Kako im u posljednjem kolu slijedi susret s Njemačkom, čini se da bi njihov put na prvenstvu mogao završiti već u grupnoj fazi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon dva slaba rezultata oglasio se Antonio Valencia, igrač s preko 300 nastupa u dresu Manchester Uniteda i jedan od najboljih ekvadorskih nogometaša svih vremena. On je na društvenim mrežama uputio isprike navijačima:

- Želim se ispričati svim građanima Ekvadorima, svima koji su prevalili tako dugačak put i svima koji od prvog dana pružaju podršku reprezentaciji. Znam kako je razočaranje veliko, ali kao zemlja moramo ostati ujedinjeni - rekao je pa stao u obranu igrača Ekvadora

- Nemojte biti toliko grubi u svojim porukama i komentarima prema igračima. Upravo oni najviše žele razveseliti cijelu zemlju. Podržimo ovu novu generaciju. Pred nama je još puno promjena i dugačak put - zaključio je.

Antonio Valencia za reprezentaciju je odigrao 99 utakmica i zabio 11 pogodaka. Na listi igrača s najviše nastupa za reprezentaciju je na devetom mjestu.