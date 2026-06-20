Legendarni trener vraća se u klub u kojem je proveo najuspješniji dio karijere: Dobio je ponudu koja se ne odbija

Nakon niza loših rezultata, u studenom prošle godine završio je drugi mandat Željka Obradovića na klupi Partizana. Legendarni srpski trener, po mnogima najveći europski strateg svih vremena, od tada je bez posla, ali to bi se uskoro moglo promijeniti. Obradović bi se od sljedeće sezone trebao vratiti na klupu Panathinaikosa.

Izvor blizak grčkom klubu potvrdio je to za Sportklub. Obradović je zelene iz Atene već vodio od 1999. do 2012. te mu je to bilo najuspješnije razdoblje u karijeri, kao i Panathinaikosu u klupskoj povijesti. Osvojio je čak 11 od 13 naslova prvaka Grčke, sedam puta osvojio je Kup, a podignuli su i pet trofeja pobjednika Eurolige. Panathinaikos je u svojoj povijesti osvojio ukupno sedam europskih naslova, dakle samo dva nisu Obradovićevo djelo.

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Spomenuti izvor rekao je kako bi sve trebalo biti dogovoreno do kraja vikenda, a Obradović je zaista dobio ponudu koju je teđko odbiti. Potpisat će ugovor na dvije ili tri godine uz plaću od četiri milijuna eura godišnje.

Ono što mu je možda i važnije od samog novca, Obradović u klubu imati fuknciju sličnom menadžeru u engleskom nogometu. Ne samo da će voditi momčad s klupe, već će imati i potpunu autonomiju u formiranju stručnog stožera kao i igračkog kadra. Dakle, imat će potpunu kontrolu nad kompletnim sportskim sektorom.