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ZANIMLJIVA ANALIZA

Srpski analitičar šokirao sve u studiju rasističkim izjavama nakon utakmice Belgije: 'Nisam rasist, ali ovi crnci...'

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Damir Hajdarbasic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.06.2026.
u 06:40

Ngoy je kao posljednji igrač obrane zaustavio napadača Irana u kontranapadu i zaradio crveni karton. Vrlo zanimljivu analizu njegovog poteza iznio je analitičar srpskog RTS-a, bivši nogometaš Rade Bogdanović.

Nogometaši Belgije stigli su na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku kao prvi favoriti skupine G, ali nakon dva kola i dalje su bez pobjede. U prvome kolu remizirali su s Egiptom, dok je njihov susret drugog kola s Iranom također završio bez pobjednika - završilo je 0:0. 

Događaj koji je zasigurno obilježio utakmicu jest crveni karton za belgijskog reprezentativca Nathana Ngoya u 66. minuti. On je kao posljednji igrač obrane zaustavio napadača Irana u kontranapadu i zaradio crveni karton. Vrlo zanimljivu analizu Ngoyovog poteza iznio je analitičar srpskog RTS-a, bivši nogometaš Rade Bogdanović.

- Nisam rasist, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekad morali čuvati da ne naprave grešku, sadašnji nogomet je takav. Na razini SP-a ovo se ne može dogoditi - rekao je u prijenosu.

Potom ga je prekinuo voditelj i spomenuo kako je Francuska koncentrirana reprezentacija s puno tamnoputih igrača. Bogdanović je i na to imao spreman odgovor pa je rekao: "Da ne ulazimo u detalje, a i to bismo mogli, i oni prave greške. Ne generaliziram, velika većina nema koncentraciju."

Nije ovo prvi put da je Bogdanović u prijenosu častio igrače rasističkim komentarima. Nakon utakmice Borussije Dortmund i Barcelone u Ligi prvaka 2019. koja završila pobjedom Katalonaca 3:1, ovako je komentirao potez trenera njemačkog kluba: "Nije Dortmund sad ispao iz forme, ispali su iz forme još u travnju prošle godine kad je trener odlučio da će mu u obrani igrati četiri crnca. Sad je on već pečen i spreman za otkaz".
Ključne riječi
Belgija SP 2026. Rasizam analitičar Rade Bogdanović

Komentara 26

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Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
08:10 22.06.2026.

Nisam šovinist, ali otkako nismo u državi gdje Srbi moraju činiti većinu ekipe, ide nam super u nogometu

SI
Sivooki
07:17 22.06.2026.

Dakle, ako želiš "preživjeti" u javnosti, nikako ne smiješ govoriti što musliš ili vudiš, samo ono što ti kažu da misliš i vidiš. Rade ima dobre analize , no ovo bi mu moglo "doći glave"....

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
07:42 22.06.2026.

Nisam rasist, ali ovi Srbi su vanjštinom jako slični Turcima...

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