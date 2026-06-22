Srpski analitičar šokirao sve u studiju rasističkim izjavama nakon utakmice Belgije: 'Nisam rasist, ali ovi crnci...'

Nogometaši Belgije stigli su na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku kao prvi favoriti skupine G, ali nakon dva kola i dalje su bez pobjede. U prvome kolu remizirali su s Egiptom, dok je njihov susret drugog kola s Iranom također završio bez pobjednika - završilo je 0:0.

Događaj koji je zasigurno obilježio utakmicu jest crveni karton za belgijskog reprezentativca Nathana Ngoya u 66. minuti. On je kao posljednji igrač obrane zaustavio napadača Irana u kontranapadu i zaradio crveni karton. Vrlo zanimljivu analizu Ngoyovog poteza iznio je analitičar srpskog RTS-a, bivši nogometaš Rade Bogdanović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nisam rasist, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekad morali čuvati da ne naprave grešku, sadašnji nogomet je takav. Na razini SP-a ovo se ne može dogoditi - rekao je u prijenosu.

Potom ga je prekinuo voditelj i spomenuo kako je Francuska koncentrirana reprezentacija s puno tamnoputih igrača. Bogdanović je i na to imao spreman odgovor pa je rekao: "Da ne ulazimo u detalje, a i to bismo mogli, i oni prave greške. Ne generaliziram, velika većina nema koncentraciju."

Rade Bogdanović na RTS upravo govori kako nije rasista, ali "crnci nemaju koncentraciju da igraju duže od 60 minuta". Majko mila pic.twitter.com/dMctZl1tfu — Gorica Nikolin (@fruska_gorica) June 21, 2026

Nije ovo prvi put da je Bogdanović u prijenosu častio igrače rasističkim komentarima. Nakon utakmice Borussije Dortmund i Barcelone u Ligi prvaka 2019. koja završila pobjedom Katalonaca 3:1, ovako je komentirao potez trenera njemačkog kluba: "Nije Dortmund sad ispao iz forme, ispali su iz forme još u travnju prošle godine kad je trener odlučio da će mu u obrani igrati četiri crnca. Sad je on već pečen i spreman za otkaz".