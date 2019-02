'Krenuo sam samo  s dva dresa, a sada imam pune kutije Dinamovih stvari'

Nešto više od tri kilometra dalje od Maksimirske 128 smjestio se jedan privremeni Dinamov hram. U sklopu projekta “Dinamovo proljeće”, koji organizira udruga “Dinamo, to smo mi”, otvorena je izložba s eksponatima iz prošlosti modroga kluba.

U Galeriji Kranjčar sve do subote 23. veljače mogu se se vidjeti dresovi, ulaznice, kapetanske zastavice, lopte... koje su dio Dinamove povijesti.

A tamo nas je, osim posjetitelja, dočekao jedan od kolekcionara.

Skuplja posljednjih 10 godina

Tomislav Rončević za izložbu je posudio svoje vrednote koje skuplja posljednjih desetak godina. A onda, usred razgovora: “Ja bih vam samo stisnuo ruku. Baš mi je drago da sam došao.

Svaka čast na entuzijazmu, trudu i volji”, ubacio nam se u razgovor jedan od posjetitelja. Borna (26) inače je povjesničar i domaći zagrebački dečko, zaljubljenik u Dinamo i njegovu povijest koju je sada imao priliku i doživjeti.

– Došao sam jer ovo je povijesni trenutak za Dinamo i atmosfera u gradu je super. Osjeća se pozitivna energija i ova izložba dio je te gradske pozitive. Tako da meni kao purgeru ovo baš puno znači. Drago mi je da su gospodin Barić i Rončević pružili priliku da malo zavirimo u te njihove kolekcije i da ih ne čuvaju ljubomorno samo za sebe – rekao je Borna koji je s osmijehom napustio galeriju.

A mi smo se okrenuli kolekcionarstvu i Tomislavu Rončeviću koji nije sakrivao zadovoljstvo jer vidi da posjetiteljima njegova zbirka ipak nešto znači.

Dokaz mu je to da Dinamo u Zagrebu nije zaboravljen, već se samo treba dogoditi iskra poput ove koja će ponovno zapaliti one zaspale navijače. Tu iskru pokrenula je udruga “Dinamo, to smo mi”...

– Da, oni su glavni inicijatori svega ovoga. Oni su kontaktirali kolegu i mene pošto imamo dosta stvari i pitali nas bismo li htjeli to dati u galeriju. Tako smo imali par sastanaka, vidjeli smo da je to ozbiljna priča i na kraju je sve to dobro ispalo – kaže nam Rončević.

I jest, na otvaranju izložbe bilo je više od 300 ljudi, a kroz galeriju ih je do sada prošlo oko tisuću. Svi su došli gledati zastavice iz davne ‘97., novine, programe finalnih utakmica, dresove Čerčeka i Lamze iz iste godine, stare članske iskaznice, loptu s finala Kupa maršala Tita 1969. godine... a najveća atrakcija zasigurno je pehar Kupa velesajamskih gradova iz 1967.

To je samo dio eksponata koji se nalaze na adresi Kaptol 26. Kolekcije su to Krešimira Barića, Snježane Balen i već spomenutog Tomislava Rončevića. Štoviše, većina eksponata je njegova.

– Skupljam to desetak godina, baš sam aktivan. Prije bih nešto imao pa podijelio, ali onda sam počeo nabavljati. Kupujem preko internet-prodaje, privatno mi se ljudi javljaju preko prijatelja koji znaju moj hobi i tako – kaže Tomislav koji je za izložbu posudio samo probrani dio. U galeriji je tek pet posto njegove kolekcije.

– Puno toga imam. Kapetanskih zastavica imam puno, uspio sam ih kupiti od jednog povjerenika Dinama, a kako je on došao do njih, ne znam. Imam ih 150, dresova 200 otprilike... A ovih ostalih stvari kao što su neki službeni suveniri, toga imam na stotine. Ulaznice čuvam u albumima da budu u što boljem stanju. Imam dresova iz Jugoslavije... Doma to držim u kutijama. Imam neki mali prostor koji sam uredio kao mini muzej. To su dvije vitrine i unutra su samo ove bolje stvari – kaže nam Rončević koji je u sve te stvarčice uložio dosta novca.

– Neku stvar platiš više, neku manje. Dres možeš kupiti za 300 eura, ali i za 700. Sve ovisi o prodavaču. Skupo je i puno sam potrošio. Kada bi sve zbrojio mislim da bih mogao kupiti dobar stan u Zagrebu.

A kako je ljubitelj Dinama krenuo u svoju sakupljačku priču?

– Krenuo sam s dva dresa koja sam ulovio na jednoj utakmici. To mi je stajalo u ormaru i onda mi je jedan prijatelj kolekcionar rekao: “Pa daj, zašto ne bi sakupljao” i tako je to krenulo. Zakotrljalo se. Krenuo sam s dresovima, pa lagano suveniri, pa lopte, zastavice, knjige i, malo-pomalo, svega se skupilo – prisjeća se Rončević koji je u galeriji izdvojio novine iz 1967. godine.

– U super su stanju, na to sam naletio i kupio sam odmah. Rijetko tko ih ima. Tko ih je tada spremio, dobro je napravio.

Zato to sada i sam radi. Za ove utakmice koje je Dinamo igrao u Europi se pripremio.

Nakon izložbe, koncert

– Od ovih utakmica sačuvao sam ulaznice, program, novine od srijede, četvrtka i petka i to se sprema. To je to. Sve što je vezano za te utakmice. Prije to nisam radio i sada mi je žao. Sada bi bilo dobro loptu nabaviti. Nije lako doći do toga, ponašaju se kao da igraju s jednom.

Tomislav Dinamo prati posljednjih dvadesetak godina i prilično je aktivan. Zadovoljan je onime što su postigli do sada, ali i činjenicom da je svojom kolekcijom usrećio mnoge druge.

– Ljudi su zadovoljni. Lijepo je to vidjeti. Tko to voli, puno mu znači. Moja žena na moju kolekciju gleda onako: ”A joj, što nemaš ništa pametnije”, ali kada je došla na otvorenje izložbe, bila je oduševljena. Nitko iz galerije nije izašao nezadovoljan. Drago mi je da se konačno može barem dio svega ovoga vidjeti. Kustosi su napravili odličan posao. Oni su birali eksponate tako da imamo sve tri godine pokrivene. Imamo primjerke iz sezone 2018./19., ali gledali smo da bude i iz 1967., 1980. i 1982. – zaključio je Rončević.

A po završetku izložbe kreće koncert u čast Dinamova proljeća. Na rasporedu je u subotu i bit će u Domu sportova.