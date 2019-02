Dinamo je jedini klub s ovih prostora koji je stvarao igrača za Zlatnu loptu

Velikan Dinamo je jedini hrvatski klub s europskim trofejem, ali i jedini klub s ovih prostora koji je stvarao igrača za Zlatnu loptu – Luku Modrića. Imao je Dinamo brojne igračke velikane (Lamza, Cico, Belin, Zajec, Jerković, Boban), ali i trenerske (Zebec, Horvat, Ćiro...)

A – ADEMI ARIJAN S kapetanskom trakom oko ruke poveo je plave u prvo europroljeće nakon 49 godina. U Dinamu je Šibenčanin Ademi od 2010., s izuzetkom šestomjesečne posudbe u Lokomotivu 2012. godine. Ima 226 nastupa za plave, a vratio se uspješno nakon dvogodišnje suspenzije zbog pada na dopinškom testu. ANTOLKOVIĆ milan Bio je kapetan Građanskog u doba njegove najveće slave, za taj je klub igrao od 1932. do 1945. A te 1945. bio je jedan od osnivača Dinama. Bio je nevjerojatno univerzalan, mogao igrati na svim mjestima, jednom je čak zamijenio i vratara Glasera. Kasnije bio uspješan na klupi Dinama, kao trener uveo plave u finale Kupa velesajamskih gradova 1963.

B – Bad BLUE BOYSI Jedan od najvećih simbola zagrebačkog kluba su Bad Blue Boysi, osnovani 1986. godine. Mnogo su puta gurali plave igrače do pobjede, a kroz povijest često su bili i korektiv loših stvari u klubu. Najzaslužniji za povratak imena Dinamo 2000. godine. BELIN rudolf Popularni Rudač za Dinamo je odigrao 410 utakmica i postigao 74 pogotka u razdoblju od 1959. do 1969. godine. S plavima je osvojio tri Kupa Jugoslavije (1963., 1965. i 1969.) te Kup velesajamskih gradova 1967.

BOBAN zvonimir Za Dinamo je odigrao 277 utakmica i postigao 71 pogodak u razdoblju od 1985. do 1991. godine. Za navijače Dinama uvijek će ostati legenda, ne samo zbog sjajnih igara već i zbog napada na policajca koji je tukao navijača Dinama na utakmici protiv Crvene zvezde 13. svibnja 1990. godine. Zbog toga je dobio jednogodišnju suspenziju.

C – CICO KRANJČAR Legenda Dinama s 556 utakmica i 256 pogodaka u plavom dresu. Bio je najbolji igrač legendarne Dinamove generacije s kojom je osvojio prvenstvo Jugoslavije 1982. godine. Uz taj najveći trofej, još je 1980. i 1983. osvajao s plavima Kup Jugoslavije. U tri je navrata bio i trener Dinama, ima po dva osvojena hrvatska prvenstva i kupa. CVITANOVIć igor Za Dinamo je nastupao od 1989. do 2007., pa onda opet od 2000. do 2001. godine, pritom osvojio četiri prvenstva te tri kupa Hrvatske.

U plavom dresu odigrao je 502 utakmice i postigao 304 gola, što ga čini najefikasnijim strijelcem u povijesti Dinama. Bio je trener u omladinskoj školi Dinama, a kasnije i pomoćni trener u seniorskoj momčadi. Cerin Snješko Igrač Dinama bio je od 1976. do 1986., osvojio je Prvenstvo Jugoslavije 1982. godine, kada je bio i najbolji strijelac lige.. Ukupno za plave odigrao 474 utakmice te pritom zabio 295 golova, što ga čini trećim najboljim strijelcem u povijesti Dinama.

Č – ČERČEK MARIJAN Nastupao za Dinamo od 1967. do 1975., osvajač Kupa velesajamskih gradova (1967.) i Kupa Jugoslavije (1969.). Ponikao u juniorima Dinama, a za seniorsku momčad odigrao je 403 utakmice i postigao 84 gola. Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, bio je trener u omladinskoj školi Hitrec-Kacian.

Ć – ĆIRO BLAŽEVIĆ U Dinamo je kao igrač stigao 1954. godine, ali je zbog vrlo jake konkurencije među napadačima odigrao samo pet utakmica. Vratio se u Dinamo 1980. godine kao trener te izjavio: “Ja ću vratiti Dinamu ugled.“ Uspio je jer dvije godine kasnije, s bijelim šalom oko vrata, vodio je plave do legendarne titule 1982. godine, prve nakon 24 godine čekanja. Najbolji motivator među trenerima kasnije je još triput vodio Dinamo (1986.-88., 1992.-95., 2002.-03.).

D – DEVERIĆ STJEPAN Rođeni Velikogoričanin nastupao je za Dinamo 1980.-84., pa onda opet od 1988. do 1991., ukupno je za plave odigrao 345 utakmica te postigao 158 pogodaka. Bio je trener u omladinskoj školi Dinama, a kao trener Zrinjskog itekako je sudjelovao u razvoju danas najboljeg nogometaša svijeta Luke Modrića.

E – EDUARDO DA SILVA Igrao je za Dinamovu prvu momčad svega tri sezone (2003.-07., no pritom je ostavio neizbrisiv trag. U 151 nastupu zabio je čak 94 pogotka, a njegova rekordna 34 ligaška pogotka u HNL-u 2006./07. teško da će ijedan igrač HNL-a ikada nadmašiti.

F – FAHRUDIN DAUTBEGOVIĆ Popularni Faćo u Dinamo je stigao iz Kaknja i postao jedan od najboljih Dinamovih Bosanaca u povijesti. Za Dinamo (1967.-73.) branio je 341 put, osvojio Kup velesajamskih gradova 1967. i Kup Jugoslavije 1969. godine. Bio je specijalist za jedanaesterce. Kasnije je bio trener vratara u Dinamu, ali i u hrvatskoj reprezentaciji.

G – GRAČANIN BRANKO Ovaj sjajni obrambeni igrač za Dinamo je nastupao od 1966. do 1972. godine, pritom je osvojio Kup velesajamskih gradova i Kup Jugoslavije. Za Dinamo je odigrao 321 utakmicu i postigao sedam pogodaka. Kao lijevi branič isticao se pravodobnim startom, dobrom kontrolom lopte, proigravanjem i točnim pokrivanjem protivnika.

H – HORVAT IVICA Igrao za Dinamo od 1945. do 1957. godine, spada među najbolje hrvatske obrambene igrače svih vremena. S plavima je osvojio dva prvenstva Jugoslavije (1948. i 1954.) te Kup Jugoslavije (1951.). Za Dinamo je odigrao 507 utakmica i postigao 29 pogodaka. Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom pozivu, a plave je vodio od 1967. do 1970. godine, uključujući i kultnu utakmicu finala Kupa velesajamskih gradova, kada je pao Leeds.

I – IŠTVANIĆ SLAVKO Obrambeni igrač, u Dinamu je igrao od 1983. do 1995. godine, osvojio prvenstvo Hrvatske (1993.) i Kup (1994.), odigravši pritom čak 507 utakmica, uz 12 postignutih pogodaka. Dobar tehničar, izvrsna pregleda igre, borben i neustrašiv, najčešće je nastupao na poziciji libera.

J – JERKOVIĆ DRAŽAN Počeo u juniorima Dinama s kojima je 1954. osvojio omladinsko prvenstvo Jugoslavije. Nastupao za prvu momčad plavih od 1954. do 1965. godine, osvojio prvenstvo Jugoslavije 1958., te dva kupa (1960. i 1965.). Drugi je najbolji strijelac Dinama u povijesti, u 315 utakmica postigao je čak 300 pogodaka! Vođa navale velikih mogućnosti, visok, stasit, elegantan, sjajan tehničar, dribler, odličan u igri glavom, a majstorski je zabijao i škaricama.

K – KUP VELESAJAMSKIH GRADOVA Najveći trofej u Dinamovoj povijesti, jedini europski nekog hrvatskog kluba. Redom su te sezone padali Spartak Brno, Dunfermline, Dinamo Pitesti, Juventus, Eintracht te u finali Leeds. Posebno nevjerojatan bio je prolazak Eintrachta u polufinalu jer nakon što su plavi u Njemačkoj izgubili s 0:3, u uzvratu su slavili sa 4:0. A nakon pobjede u prvoj utakmici finala, 2:0 u Maksimiru, u uzvratu u Leedsu završilo je 0:0 te je slavlje moglo početi.

U toj drugoj finalnoj utakmici Dinamo je igrao u sastavu Škorić, Gračanin, Brnčić, Belin, Ramljak, Blašković, Čerček, Pirić, Zambata, Gucmirtl, Rora. KUŽE JOSIP Kao igrač za plave je nastupao od 1971. do 1981., ukupno odigrao 384 utakmice i postigao 14 pogodaka. Kasnije je prešao u trenerske vode, a ostat će upamćen kao jedan od najvoljenijih trenera u povijesti Dinama. Vodio je plave od 1989. do 1991., a potom još od 2005. do 2006. godine. Obožavali su ga BBB-i, s njima je imao vrlo prisan odnos, želio je Dinamo “vratiti” navijačima. U lipnju 2013. godine, nakon sedmomjesečne borbe s leukemijom, umro je u 61. godini života.

L – LAMZA STJEPAN Mnogi će nogometni romantičari za Lamzu, kojeg su još zvali i Čeva, reći da je najbolji nogometaš koji je ikada nosio dres Dinama. No redom će svi reći da je mogao i napraviti još veću karijeru da je sportski živio. Nažalost, taj “nesportski” segment prekinuo mu je i karijeru. Briljantnu karijeru prekinula je teška ozljeda zbog nesretnog pada poslije njegove najbolje utakmice u dresu Dinama. Ukupno je za plave odigrao 281 utakmicu i zabio 72 gola. LADIĆ DRAŽEN S 802 utakmice rekorder je po broju nastupa za Dinamo (debitirao 1986. protiv Bratstva i jedinstva, oprostio se 2000. protiv Hajduka). Na toj je utakmici postao i najstariji igrač koji je nastupio za Dinamo (37 godina i 136 dana).

M – MAKSIMIR Kultni hrvatski, ali i europski nogometni stadion, koji je svjedočio nebrojenim dramama, veseljima, tugama... Otvoren davne 1912. godine, kasnije triput renoviran, ali nažalost danas je daleko od sjaja koji zaslužuje. mlinarić marko Sa 613 nastupa drugi je po broju nastupa za Dinamo, a pritom je uspio zabiti i 174 gola. Prvu utakmicu za plave odigrao je 1978. protiv Osijeka, a posljednju čak 18 godina kasnije, protiv Spartaka u Moskvi.

Najviše ga pamtimo kao igrača koji je 1982. bio neizostavan u pohodu na naslov u Jugoslavenskoj ligi. Modrić luka Zahvaljujući Luki Modriću Dinamo je jedini klub s ovih prostora koji je stvarao dobitnika Zlatne lopte. Luka je u Dinamo stigao kao 15-godišnji klinac, kasnije se kalio na posudbama u Zrinjskom i Interu, a onda od 2005. do 2008. briljirao u Dinamu, odvevši plave do tri prvenstvena naslova, te još dva u kupu.

N – NOVAK MARIJAN U Dinamu je bio od 1965. do 1973. godine, osvajač Kupa velesajamskih gradova i jednog Kupa Jugoslavije. Vođa navale, dobar u skoku, pravi timski igrač. Za Dinamo je odigrao 312 utakmica i postigao 118 pogodaka.

O – OTTO HOFMANN Smatra se najuspješnijim šefom Dinamove administracije u povijesti kluba. Od 1947. do 1972. obnašao je gotovo sve administrativne funkcije u klubu, od pročelnika, tajnika, dopredsjednika, predsjednika. U njegovo vrijeme Dinamo je osvojio tri prvenstva, pet kupova Jugoslavije te KVG.

P – PROSINEČKI ROBERT Iz Dinama ga je 1987. godine “potjerao” Ćiro Blažević, no Žuti se vratio 1997. godine, te dvaput poveo plave do skupina Lige prvaka. Osvojio je i tri naslova u HNL-u, te hoš dva kupa. Ukupno je za Dinamo odigrao 133 utakmice.

R – RAMLJAK MLADEN Ponikao u omladinskoj školi Dinama Hitrec-Kacian. Nastupao za plave od 1962. do 1973., bio je dio momčadi koja je osvojila KVG 1967. Prvo kao branič, a kasnije kao centarhalf, za Dinamo je odigrao 523 utakmice. Od 2003. klub iz Maksimira njemu u čast organizira omladinski turnir “Mladen Ramljak”. Rora Krasnodar Za Dinamo je od 1964. do 1975. odigrao 459 utakmica i postigao 90 pogodaka, neke od njih i u pohodu na trofej Kupa velesajamskih gradova 1967. godine. Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, bio je i trener u omladinskoj školi Dinama.

S – SAMMIR S 15 osvojenih trofeja (8 prvenstava, 5 kupova i 2 Superkupa) Dinamov je rekorder po broju osvojenih trofeja. Rekorder je i po broju europskih utakmica, odigrao ih je čak 76 (prvi do njega je Badelj s 52 i Belin s 49).

Š – ŠIMIĆ DARIO Za Dinamo je prvo igrao od 1992. do 1999. godine (prije odlaska u milanski Inter), a onda je još odigrao oproštajna četiri mjeseca 2010. godine. Zajedno s bivšim kolegama Šokotom, Bišćanom i Marićem bio je dio inicijative Zajedno za Dinamo, koja se borila za transparentniji klub.

T – TUĐMAN FRANJO Prvi hrvatski predsjednik imao je velikih uloga u povijesti Dinama. Prvo je naredio da se ime Dinama promijeni u HAŠK Građanski, a potom u Croatia. Zbog toga je bio ne baš omiljen kod najžešćih navijača plavih. Tuđmanu treba priznati da je u njegovo vrijeme Croatia postala velika europska momčad koja je vratila Robert Prosinečkog te se nosila s velikanima poput Manchester Uniteda, Celtica, Porta, Ajaxa, Atletica, Newcastlea...

U – UDRUGA GRAĐANA Kako bi se spasio od bankrota, Dinamo je još 17. studenoga 1998. godine počeo poslovati kao udruga građana. Tom “pretvorbom” klub je prevario i brojne igrače, ostao im dužan novac.

V – VABEC DRAGO S 529 nastupa peti je u toj kategoriji među svim igračima Dinama. Pritom je postigao i 183 pogotka. Bio je brzo i prodorno krilo, imao je sjajan centaršut, bio je odličan dribler.

Z – ZAJEC VELIMIR Zajec Zeko, Dinamov med i mlijeko, jedan je od najvećih Dinamovih igrača u povijesti. Stožerni igrač generacije 1982. koja je nakon 24 godine vratila naslov u Maksimir. U Dinamu kasnije bio sportski direktor, dvaput i trener. ZAMBATA SLAVEN Bio je kapetan generacije koja je 1967. osvojila Kup velesajamskih gradova. Za Dinamo odigrao 397 utakmica i zabio 264 gola. zebec branko

Kao junior bio je član Građanskog, no nikada nije zaigrao za nasljednika Građanskog, Dinamo. No u maksimirskom klubu velik je trag ostavio kao trener. Sjajnom selekcijom igrača i novim metodama treninga od Dinama je napravio strašnu momčad koja je 1967. godine osvojila KVG. Iako je utakmicu u finalu vodio Ivica Horvat, zasluge za taj epski trijumf zagrebačke momčadi pripadaju najviše Zebecu.