Krenula potraga za novim izbornikom: Evo tko su kandidati, Lineker gura Kloppa

POSJETIO MOSTAR

Luka Modrić: Svakog dana osjetim ljubav Hercegovaca

"Stekao sam dosta prijatelja, ali ako trebam nešto izdvojiti po čemu ću ga najviše pamtiti, to je ljubav navijača. I nakon 20 godina kada sam otišao svaki dan osjetim ljubav iz Mostara, Hercegovaca. To ti ostaje zauvijek i to ću najviše pamtiti", istaknuo je hrvatski kapetan.