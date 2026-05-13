Kreće završnica košarkaške sezone: Zadrani opet favoriti, a vukovi im se prikradaju

S današnjim danom počet će doigravanje za prvaka 34. sezone najvišeg ranga košarkaškog Prvenstva Hrvatske. Naslov brani Zadar, i to nakon tri u nizu, Cibona će pokušati izboriti svoj 21. naslov, a Split tek drugi, i to 23 godine nakon prvog.

Kao što primjećujete, ime četvrtog kluba ne spominjemo jer prošlo je vrijeme Cedevite i pet naslova u nizu drugog najjačeg zagrebačkog kluba. Cedevita se preselila u Ljubljanu, a ono što je ostalo od tog kluba ne predstavlja konkurenciju velikoj trojci.

Nisu to zacijelo ni četvrtoplasirani Samoborci (najugodnije iznenađenje Premijer lige) ni petoplasirani Dubrovnik (još jedno ugodno iznenađenje), koji predstavljaju i međusobni četvrtfinalni par s prednošću domaćeg terena za "risove". No tko god iz tog dvoboja prođe dalje, čeka ga nemila serija s prvakom Zadrom, za koji se pak očekuje da, bez obzira na jedan ovosezonski poraz u Rijeci, neće imati poteškoća s Kvarnerom, klubom koji je u posljednji čas uskočio u doigravanje.

Favorit je i Split u seriji protiv Zaboka baš kao i Cibona protiv Dubrave, što bi mogla biti zanimljiva serija, naročito ako bude djelotvorna igra dubravaša s tri beka (Gnjidić, Wright, Rajaofera), a vukovi ne budu grizli. Uostalom, otkako ih je preuzeo bivši izbornik Josip Sesar, dubravaši su cibose dvaput pobijedili. Igri s tri beka priklanja se i jedan od najboljih naših trenera mlađeg naraštaja Ivan Tomas, koji je ugodno iznenadio dometom Zabočana. No valja i to reći da su Splićani ovog suparnika ove sezone sva tri puta dobili.

Ponovimo još jednom, u četvrtfinalu doigravanja za prvaka nalaze se ovi parovi: Zadar (1) – Kvarner (8), Cibona (2) – Dubrava (7), Split (3) – Zabok (6) te Samobor (4) – Dubrovnik (5).

Prve utakmice igraju se u srijedu 13. svibnja, druge u subotu 16. svibnja, a eventualne majstorice predviđene su za utorak (19. svibnja).

U SuperSport Premijer ligu nakon jedne sezone izbivanja vraća se DepoLink Škrljevo (prvak Prve lige), dok će pretposljednji Dinamo morati razigravati za ostanak s Ribolom Kaštela, drugoplasiranim iz nižeg ranga.