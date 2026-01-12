Kramarić otkrio za čime jedino žali u svojoj karijeri: Tu ponudu sam trebao prihvatiti

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić je apsolutna legenda Hoffenheima, većina ljudi će se složiti i najveća. Već je deset godina u tom njemačkom prvoligašu, odigrao je čak 342 utakmice i zabio 147 golova.

U desetljeću provedenom u Hoffenheimu odbio je puno ponuda drugih klubova, a posebno se izdvaja ona ponuda velebnog Bayern Münchena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Iz ove perspektive, jedino je Bayernova ponuda ta koju sam trebao prihvatiti - rekao je Kramarić u velikom razgovoru za popularni njemački medij Kicker, pa potom dodao zašto tada nije prihvatio ponudu:

- Nikada nećemo znati kako bi ispalo, u to vrijeme su igrali Lewandowski, Müller i drugi i ne bih igrao ni blizu koliko igram u Hoffenheimu - objasnio je as Hoffenheima i hrvatske reprezentacije.

- Financijski bi to sigurno poboljšalo moju situaciju, ponude ostalih klubova me nikad nisu previše dirale, ova Bayernova je jedina za kojom ću žaliti. U Hoffenheimu sam napravio nevjerojatne stvari, nisam mogao niti sanjati da ću kao stranac napisati ovakvu priču u Bundesligi i steći ovakav status u Hoffenheimu - rekao je Kramarić

VEZANI ČLANCI:

Andreju na ljeto ističe ugovor s njemačkim klubom, a ako se njega pita, ne bi previše razmišljao o tome hoće li staviti potpis na novi ugovor s istim klubom.

- Da je u mojoj moći, odmah bih potpisao novi ugovor - otkrio je Kramarić, a sad je u pregovorima na redu Hoffenheim.