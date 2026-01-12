Naši Portali
OTVORENO I ISKRENO

Kramarić otkrio za čime jedino žali u svojoj karijeri: Tu ponudu sam trebao prihvatiti

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
12.01.2026.
u 19:55

Financijski bi to sigurno poboljšalo moju situaciju, ponude ostalih klubova me nikad nisu previše dirale, ova je jedina za kojom ću žaliti, otkrio je hrvatski reprezentativac za njemački Kicker

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić je apsolutna legenda Hoffenheima, većina ljudi će se složiti i najveća. Već je deset godina u tom njemačkom prvoligašu, odigrao je čak 342 utakmice i zabio 147 golova.

U desetljeću provedenom u Hoffenheimu odbio je puno ponuda drugih klubova, a posebno se izdvaja ona ponuda velebnog Bayern Münchena.

- Iz ove perspektive, jedino je Bayernova ponuda ta koju sam trebao prihvatiti - rekao je Kramarić u velikom razgovoru za popularni njemački medij Kicker, pa potom dodao zašto tada nije prihvatio ponudu:

- Nikada nećemo znati kako bi ispalo, u to vrijeme su igrali Lewandowski, Müller i drugi i ne bih igrao ni blizu koliko igram u Hoffenheimu - objasnio je as Hoffenheima i hrvatske reprezentacije. 

- Financijski bi to sigurno poboljšalo moju situaciju, ponude ostalih klubova me nikad nisu previše dirale, ova Bayernova je jedina za kojom ću žaliti. U Hoffenheimu sam napravio nevjerojatne stvari, nisam mogao niti sanjati da ću kao stranac napisati ovakvu priču u Bundesligi i steći ovakav status u Hoffenheimu - rekao je Kramarić 

Andreju na ljeto ističe ugovor s njemačkim klubom, a ako se njega pita, ne bi previše razmišljao o tome hoće li staviti potpis na novi ugovor s istim klubom.

- Da je u mojoj moći, odmah bih potpisao novi ugovor - otkrio je Kramarić, a sad je u pregovorima na redu Hoffenheim.

