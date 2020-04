Kralj totalnog nogometa imao je aferu kraj Samobora, ona mu je gotovo uništila brak

Malo tko se ne bi složio s tim da je jedan od najvažnijih ljudi u svijetu nogometa Johan Cruyff. Nizozemac je zadužio i igru, ali i sve ljubitelje tog sporta. Ako je netko preporodio nogomet i pokazao koliko on može biti atraktivan i zanimljiv, to je onda on.

Bio je sjajan igrač, ali i trener. No, kako je krenuo u svoju nogometnu priču?

Cruyff je rođen 25. travnja 1947. godine u Amsterdamu. Kuća mu je bila samo nekoliko kilometara dalje od Ajaxova stadiona. A on je nogomet igrao sa svojim starijim bratom Hennyjem kad god je stigao. Idol mu je tada bio sjajni nizozemski dribler Faas Wilkes.

No, koliko god da je volio nogomet, prvobitno je mislio da će biti igrač baseballa jer s 10 godina upisao se u Ajaxovu omladinsku školu da bi igrao baseball.

Nakon smrti oca, kada je imao samo 12 godina, majka je počela raditi kao čistačica u Ajaxu, tamo je pronašla i novog muža koji je kasnije mnogo utjecao na Johanov razvoj.

Treneri koje je imao u omladinskom pogonu nagovarali su ga da odabere nogomet i tako se on s 15 godina fokusirao na nogometnu karijeru u slavnom nizozemskom klubu. Tamo je imao što pokazati. Sa 17 je ušao u prvu momčad Ajaxa (1964 do 1973.). Standardni u prvih 11 postao je za vrijeme treniranja pod palicom Rinusa Michelsa, trenera koji je došao sa svojom filozofijom "totalnog nogometa".

U suštini, kod takvog nogometa taktika dopušta svakom igraču da pokrije svaku poziciju, bilo je to revolucionarno razmišljanje u ono doba i ni jedan igrač takav nogomet nije utjelovio bolje od Johana Cruyffa. Bilo ga je svugdje po terenu, mijenjao je uloge, trčao, igrao, kreirao...

Totalni nogomet pokazao se kao pravi uspjeh i zavladao je u svijetu nogometa 70-ih godina 20. stoljeća.

Nakon što je Ajaxu pomogao da dođe do šest naslova domaćeg prvaka, četiri kupa, tri europska kupa (danas je to Liga prvaka), preselio se u Barcelonu 1973. (do 1978.). Tamo je bio kapetan i pod njegovim vodstvom katalonski je div osvojio španjolsku ligu 1974.

Igrao je i u nekoliko američkih klubova, a zanimljivo je da je prije prelaska u Los Angeles Aztecse s 32 godine, odigrao i dvije utakmice za Paris Saint-Germain, ali na to je pristao samo zato što je bio fan dizajnera i predsjednika kluba Daniela Hechtera.

Nakon igranja u Americi vratio se u Ajax, a kao mu nisu htjeli produžiti ugovor u inat njima prešao je u redove rivala Feyenoorda u kojemu je završio profesionalnu karijeru.

Za nizozemsku reprezentaciju debitirao je s 19 godina, odigrao je ukupno 48 utakmica i zabio 33 pogotka. Na svjetskom prvenstvu 1974. godine s Oranjem je došao do finala, a izgubili su do Zapadne Njemačke. No, zanimljiva je njegova priča o tome kako se umirovio od reprezentacije.

Naime, on je u medije plasirao priču kako je odbio igrati na SP-u 1978. u Argentini u znak protesta protiv diktature generala Videle, koji se s protivnicima svog režima obračunavao tako da ih je bacao iz aviona.

No, autor David Winner u knjizi "Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football", napisao je istinu i razlog Cruijffovog umirovljenja. Poznato je kako je Johan bio zabavljač, volio je novac, volio je tulume, tako da se na pripremama više zezao i uživao, nego što je trenirao.

Tijekom završnice EP-a '76 u Zagrebu i Beogradu, Nizozemska je prije polufinala s Čehoslovačkom bazu imala u Samoboru, a tamo se Cruyff družio s "maserkama" i navodno imao afere. Sve to saznala je njegova supruga Danny, s kojom je bio u braku do svoje smrti.

Ona mu je dala ultimatum da prestane igrati za reprezentaciju ako želi da ostanu u braku. Nakon poraza, Cruyff nije ni igrao na Maksimiru protiv Jugoslavije za treće mjesto, a od reprezentacije se oprostio godinu dana kasnije.

No, iako je bio rastrošan, neobuzdan i neovisan, bio je sjajan. Triput je proglašavan za najboljeg europskog igrača (1971., 1973., 1974.), a bio je i višestruki klupski prvak Europe kao igrač i kao trener.

U trenerske se vode bacio nakon kraja nogometne karijere. Vodio je Ajax (1985. do 1988.), Barcelonu (1988. do 1996.) i Cataloniju (2009. do 2013.). No, istaknuo se u Barci u kojoj je implementirao tiki-taka igru i polako razvijao totalni nogomet s kojim je i sam počeo kada je postao igrač.

Više je puta u svojoj karijeri ponavljao kako je kao trener i igrač najviše naučio od Michelsa, a to se svakako odnosi na totalni nogomet. Volio je da mu strategija bude jednostavna, da se uvijek igra prema naprijed, da se igra s mozgom...

S Barcom je osvojio Copu del Rey, La Ligu, španjolski Superkup, UEFA Super Cup i Ligu prvaka.

- On vidi nogometne situacije tako jasno da je on uvijek bio taj koji je onda mogao odlučiti kako će se utakmica igrati i u kojem će se tonu nastaviti - rekao je jednom Marco van Basten za trenera koji je volio nogomet više od ičega. U jednom je intervjuu 2014. godine Cruyff rekao:

- Sada je u nogometu važan samo novac. Postoje problemi oko vrijednosti tog sporta, a to je tužno jer je nogomet najljepša igra. Možete ga igrati na ulici, možete ga igrati bilo gdje. Svi ga mogu igrati, bili oni mršavi ili debeli, mali i li veliki, ali te vrijednosti se gube. Moramo ih vratiti - rekao je Cruyff koji je umro 24. ožujka 2016. godine u Barceloni. Uzrok smrti je rak pluća koji mu je bio dijagnosticiran u lipnju 2015. godine.

Osim što je nogometno bio zanimljiv, postoji i nekoliko zanimljivosti o njegovu životu kao primjerice ona da se kao mladi igrač suprotstavio vlastima i odlučio je nositi dres s brojem 14. Nizozemske vlasti inzistirale su na tome da se mora nositi dres na kojemu će viti broj između 1 i 11.

Zanimljivo je i to kako je Cruyff bio filantrop. Osnovao je organizaciju koja potiče djecu da se bave sportom u institutu Johan Cruyff gdje postoji i edukacija za sportskog menadžera.

A zanimljivo je i to kako je jedan manji planet, koji je prije bio pod brojem 14282, sada nosi ime ‘Cruijff’ u čast legendi Ajaxa, Barcelone i Nizozemske.