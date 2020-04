Kakvi problemi! Zbog glasnog seksa u izolaciji, susjedi je čudno gledaju

Supruga srpskog nogometaša Filipa Đorđevića, koji trenutačno igra u Chievu, otkrila je kako se našla u neugodnoj situaciji sa sustanarima.

Naime, lijepa Jovana kao i većina Talijana dok traje pandemija koronavirusa najviše vremena provodi u svom stanu u Veroni.

Na svom Instagramu je napisala kako u njenoj zgradi, u stanu do njezinog, susjed ima vrlo bučan seksualni odnos sa svojom partnericom, prenosi Kurir.

Toliko su glasni da ih čuje cijela zgrada.

'Stan do nas, susjed povremeno dolazi sa svojom partnericom koja je toliko glasna da cijela zgrada odzvanja tijekom njihovog seksa. Inače, stanari u zgradi su uglavnom stariji ljudi i imam dojam kako misle da smo to mi. U posljednje vrijeme počeli su me čudno gledati', otkrila je Jovana, pa nastavila:

'Točnije, jedna starija žena mi je prije neki dan očitala bukvicu. Izašla iz stana po paket koji mi je donio dostavljač i zaboravila sam uzeti ključ. Pozvonila sam svima kako bi mi netko otvorio vrata (suprug je bio u dućanu) i ona mi je otvorila, do tog trenutka uvijek je bila vrlo ljubazna'.

