I u Srbiji gnjevni zbog velike nepravde prema hrvatskom velikanu: U ovo je teško povjerovati!

Međunarodni odbor Košarkaške kuće slavnih ponovo je zaobišao Tonija Kukoča i to se već pretvorilo u lakrdiju. Nije to samo mišljenje hrvatskih obožavatelja loptanja pod obručima, isti gnjev dijele i brojni ugledni stručnjaci.

Na tu se temu upravo oglasio i Svetislav Pešić, jedan od najuspješnijih europskih trenera svih vremena, koji je za Tanjug izjavio da ne zna bi li se smijao ili plakao.

- Uz svo poštovanje prema svima koji su već primljeni u Kuću slavnih i čestitke svakom od njih, teško mi povjerovati da Toni Kukoč, jedan od najboljih igrača u povijesti košarke, još nije u Kući slavnih - rekao je razočarani Pešić, koji Splićanina itekako dobro poznaje.

Uz Tonija je bio kadetski (1985) i juniorski (1986) prvak Evrope, ali i omladinski prvak svijeta (1987) na čuvenom prvenstvu u Bormiju.

- Mislim da ne postoji niti jedan ljubitelj košarke a da ne voli Tonija Kukoča. Pa njega ne možeš ne voljeti. Ne samo zbog onog što je on dao svjetskoj košarci, već i zbog toga kakva je osoba.

Ovo nije samo moje mišljenje, nego i svih trenera koji su ga trenirali, ali i onih koji nikada nisu radili sa njim. Baš kao i igrača koji su igrali s njim, ali i onih koji nikada nisu bili njegovi suigrači - naglasio je čovjek koji je osvojio gotovo sve što se uzeti moglo, između ostalog i Svjetsko prvenstvo 2002. godine s Jugoslavijom u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ne znam je li ovo smiješno ili žalosno. Očigledno je da živimo u svijetu gde je za sve potrebno lobirati - zaključio je Pešić.

Podsjetimo, Kukoč je postigao što nitko nije od do sada izabranih živućih internacionalaca i ima sljedeće trofeje - jedno svjetsko zlato (1990.) uz koje ide i naslov najboljeg igrača tog SP-a, dva olimpijska srebra (1988., 1992.), dva europska zlata s reprezentacijom (1989. i 1991.), tri naslova NBA prvaka (1996-1998.), tri naslova klupskog prvaka Europe (1989.-1991.), pet naslova najboljeg košarkaša Europe a da naslov najboljeg šestog igrača NBA lige niti ne spominjemo.

Ipak, unatoč nepravdi, Kukoč je novinaru Večernjeg lista Draženu Brajdiću prije gotovo samo nekoliko sati kazao sljedeće:

- Bit će 2022. ili jednog dana. Samo ne daj Bože da to bude kada mene ne bude. Ma naviknuo sam se ja na to. Pomirio sam se ja s time. Pa ne mogu ja nikoga natjerati da me primi u Kuću slavnih. Ja znam koliko sam i što sam postigao u košarci - rekao je Toni.