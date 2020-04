Zna se čak i koliko joj je platio: Evo tko je prijateljica noći zbog koje je upao u skandal!

Kyle Walker, branič Manchester Cityja i engleski nogometni reprezentativac (29), našao se u središtu skandala otkako je otkriveno da je usred izolacije uz neimenovanog prijatelja na kućnu adresu naručio dvije prostituke.

Walker se s damama noći zabavljao samo nekoliko sati prije nego što je licemjerno pozvao javnost da se pridržava izrečenih mjera vezanih uz zaštitu od koronavirusa, a svinjarija u kojoj se sada zatekao samo je najnovija stranica iz njegova privatnog života koja mu ne služi na čast.

Naime, britanski tabloid The Sun lani je objavio da je Walker prekinuo s Annie Kilner, djevojkom koja je uz njega bila devet godina i koja mu je rodila trojicu sinova, i to nakon što je doprlo do baš svačijih ušiju da skače s jedne žene na drugu, odnosno da je manekenku Lauryn Goodman učinio trudnom.

Louise McNamara

Foto: instagram.com/Louisemcnamarax

– Kyle je svojim ponašanjem dotaknuo samo dno i nema nikakve sumnje da će menadžer Pep Guardiola na njega biti bijesan – kazao je novinarima The Suna izvor blizak klubu, a zanimljivo je reći i da su novinari tog lista uspjeli doći do jedne od dviju djevojaka kojima je platio za seks.

Louise McNamara (21) priznala je da je u utorak navečer uz neimenovanu Brazilku sudjelovala na tom kućnom tulumu, pa otkrila da ih je Walker u gotovini isplatio s 19 tisuća kuna.

– Nisam znala da je u pitanju nogometaš, to mi je kazala kolegica. Stigle smo kod njega oko 22:30, kućama otišle negdje u dva sata poslije ponoći, a nakon svega o njemu mogu reći da je veliki licemjer.

S jedne strane poziva nepoznate žene u svoj dom da ga zadovolje, a s druge drži lekcije ljudima kako bi se ovih dana trebali ponašati – izjavila je ta samohrana majka koja inače studira kriminalistiku i sociologiju.

Naravno, Walker se javnosti ispričao čim je skandal objavljen u spomenutom tabloidu, međutim očekuje se da će ga klub već sljedećih dana nemilosrdno kazniti.

Louise McNamara

Foto: instagram.com/Louisemcnamarax