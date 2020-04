Obožava našeg kapetana! 'Modrić mi je inspiracija, on je umjetnik s loptom'

Sandro Tonali (19) je buduća talijanska nogometna zvijezda i jedan od najtraženijih mladih igrača. Veznjak Brescie na meti je mnogih europskih velikana, a po fizičkom izgledu uspoređuju ga s Andreom Pirlom.

U razgovoru za Corriere della Seru mladi Talijan je rekao da inspiraciju traži u igri hrvatskog kapetana Luke Modrića.

- Ne opterećujem se previše pričama, a usporedba s Pirlom nije primjerena. Imati fizičke sličnosti je jedno, ali na terenu su one sasvim drugačije. Pirlove mogućnosti su bile neopisive i ne znam hoće li ih neki nogometaš ikada dostići - rekao je Tonali te istaknuo:

- Meni je inspiracija Luka Modrić, umjetnik s loptom i igrač od kojeg pokušavam naučiti neke nove stvari.

Juventus je spreman Sandra Tonalija platiti 50 milijuna eura, no predsjednik Brescie Massimo Cellino je izjavio kako ga može pustiti tek za 300 milijuna eura.

- Voli me kao sina, a volim i ja njega, jer mi uvijek daje važne savjete. Što se tiče cijene to je mnogo novca i šokantno je to čuti. No smirenost je jedna od mojih kvaliteta - zaključio je Sandro Tonali.