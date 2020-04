Mlada Hrvatica (23) zaradila više od 3 mil. kn, ali otkriva: Baš ništa nisam uštedjela

Zbog toga što je bila u juniorskom finalu Australian Opena, što je već s 20 godina bila među najboljih 100 seniorki i zato što je bila na rubu senzacionalne pobjede nad drugom tenisačicom svijeta Caroline Wozniacki, 23-godišnju Zagrepčanku Janu Fett smatraju jednim od najvećih hrvatskih potencijala u tenisu. Zanimalo nas je kako i gdje provodi ove dane kad nema turnira i na koji način održava formu?

Ušteđevine baš i nemam

– Uglavnom sam doma u Zagrebu, vježbam u stanu koliko mogu, nekoliko puta tjedno trčim na Jarunu. Pokušavam vježbati nekoliko sati dnevno da ne ispadnem previše iz forme. Nažalost, nitko dosad nije prepoznao potrebu tenisača da treniraju i tijekom ovog razdoblja iako bi se sami teniski treninzi vrlo lako mogli odrađivati i bez narušavanja mjera opreza. Nama reprezentativcima čak nisu odobrili ni putovanja iz mjesta u mjesto – kaže Jana.

Stanka je duga, kod mnogih tenisača i tenisačica javljaju se i financijski problemi. Kako vi stojite po tom pitanju? Od turnirskih nastupa zaradili ste 431.721 USD (više od tri milijuna kuna), jeste li uspjeli što uštedjeti za ovakve dane?

– Što se tiče financija, o tome brigu vodi moj tata. Od ukupnog iznosa zarade odmah trebate odbiti 30 posto poreza što nam uzmu na turnirima, a jedna me sezona dođe oko 75.000 USD. Nisam u financijskim problemima, ali nemam baš nikakvu ušteđevinu.

Sezonu ste dobro počeli, tri četvrtfinala i polufinale na turnirima od 25.000 USD, 218. ste na WTA listi. Koliko ste time zadovoljni?

– Zadovoljna sam prije svega kvalitetom igre u posljednjih nekoliko mjeseci, no 218. mjesto definitivno me ne može zadovoljiti. Ali s obzirom na to da sam bila i na nižim pozicijama prošle godine i kako sam se ipak dizala na ljestvici, mislim da je to bio solidan početak sezone. Ta mi pozicija omogućuje nastup u kvalifikacijama Grand Slam turnira, a to mi je i bio glavni cilj proteklih mjeseci.

No stručnjaci ističu da vrijedite puno više, uostalom u listopadu 2017. bili ste 97. na WTA listi.

– Uistinu smatram da vrijedim za Top 100, pa i više. No neke objektivne okolnosti, a i subjektivne, utjecale su na moj današnji plasman. Mislim da svaka igračica ima svoju fazu odrastanja i da sam sad već polako ušla u razdoblje kad mogu pokazati koliko vrijedim...

Ne možemo zaobići onaj poraz od Wozniacki na Australian Openu 2018., imali ste 5:1 i dvije meč-lopte u trećem setu, poslije je ona osvojila naslov.

– Ulovila me frka kao što bi vjerojatno i većinu igračica. Takve situacije događaju se često u tenisu. Realno, ja sam do meč-lopte igrala iznad svojih mogućnosti, a kad me malo ulovila frka, pala sam na 90, pa na 80 posto, i to više nije bilo dovoljno protiv Caroline.

Cijelu godinu bez tenisa?

Našoj reprezentaciji nikako da krene u Fed kupu. Kad ćemo napokon zaigrati u najjačem sastavu?

– Osobno sam uvijek spremna nastupiti i, kad god me budu zvali, ja ću se odazvati. Ne mogu i ne želim ulaziti u razloge zašto nismo nastupile u kompletnom sastavu, ali je istina da je kvalifikacijski put u Fed kupu iznimno težak. Prošle godine je Velika Britanija došla s Kontom koja je bila u Top 10, ove godine Ukrajina sa Svitolinom iz Top 5 i Jastremskom iz Top 25. Te reprezentacije bilo bi jako teško pobijediti, čak i da smo došle u najjačem sastavu. No treba reći da ni HTS ne daje dovoljnu važnost Fed kupu pa su rezultati takvi kakvi jesu.

Za što ste sad našli vremena, a prije ga niste imali?

– Pa, uglavnom čistim po kući, pokušavam kuhati tu i tamo. Počela sam vježbati jogu što prije nisam stizala zbog treninga.

Kad očekujete nastavak sezone, travnati dio očito je propao, nadate li se barem američkoj turneji?

– Pauza je zasad do 13. srpnja iako se priča da bi mogla biti odgođena cijela sezona. Teško mi je zbog toga planirati pripreme, no u svakom slučaju jedva čekam da opet krene sezona.