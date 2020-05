Kralj Cigana više ne traži Miočića, a o drugom Hrvatu kaže: 'On izgleda sjajno'

Svjetski teškaški boksački prvak po WBC verziji Tyson Fury nema namjeru ući u ring protiv MMA boraca.

Nedavno se zakotrljala priča kako bi se Kralj Cigana mogao boriti protiv Stipe Miočića ili Francisa Ngannoua.

Obojici MMA boraca takav je izazov vrlo primamljiv jer bi mogli sjajno zaraditi.

No Fury je u razgovoru s Kuganom Cassiusom otklonio sva nagađanja te izjavio kako se te borbe neće dogoditi.

- Ne treba mi to, ni Stipe Miočić ni Francis Ngannou ni Brock Lesnar. Nema potrebe za tim 'crossover' borbama. To mogu jednom kada završim boksačku karijeru, a sada to nema smisla. Odbio sam Danu Whitea jer ima nekoliko sjajnih boksača s kojima se moram boriti - Wilder, Joshua i Whyte - rekao je Tyson Fury i dodao:

- No ima toliko mladih i uzbudljivih boraca, a svaki od njih bio bi izazov. Efe Ajagba je visok i snažan, u kombinacijama su Usyk i Chisora. Tu je i Filip Hrgović, i on izgleda sjajno.

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u dvije godine pobijedio je u svih deset borbi, a osam ih je završio nokautom. Zato nije čudno što je El Animal zapeo za oko Kralju Cigana.

