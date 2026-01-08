Natjecatelj u 'Milijunašu' odustao od pitanja koje uče osnovnoškolci, voditelj ostao u šoku

U napetoj atmosferi nove verzije globalno popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?", koji se odnedavno emitira na britanskoj televiziji ITV, voditelj Jeremy Clarkson navikao je na svakakve situacije. Format "Hot Seat" zamišljen je kao još dinamičnija i nemilosrdnija igra u kojoj se šest natjecatelja izmjenjuje u vrućem stolcu, odgovarajući na pitanja bez pomoći džokera i pod pritiskom vremena. Svaka pogreška znači eliminaciju i smanjenje glavne nagrade od milijun funti, a čak i korištenje opcije "pass", odnosno preskakanja pitanja, nosi rizik da se natjecatelj više nikada ne vrati u igru. No, čak ni iskusnog Clarksona ništa nije moglo pripremiti na trenutak kada je natjecatelj Nabeel Nauzer iz Londona zapeo na pitanju koje bi mnogi bez problema riješili.

Nabeel je krenuo vrlo samouvjereno. Uspješno je odgovorio na prva dva pitanja i činilo se da ima dobar tempo na putu prema velikom novcu. A onda je uslijedilo treće pitanje, jednostavno i naizgled bezopasno, vezano uz osnove francuskog jezika. Clarkson je pročitao: "Francuska fraza ‘vendredi soir‘ na engleski se prevodi kao što?". Međutim, umjesto da pokuša ponuditi odgovor, nakon svega nekoliko sekundi iznenadio je sve prisutne. Odlučio je iskoristiti svoju jedinu slamku spasa, opciju "pass", i prepustiti pitanje sljedećem natjecatelju.

Clarkson nije mogao sakriti svoje iznenađenje, koje se brzo pretvorilo u njemu svojstven sarkastičan humor. Gledajući Nabeela s nevjericom, dobacio mu je: "Niste baš neki govornik francuskog, zar ne?". Nabeel se složio s voditeljem i uz kiseli osmijeh prepustio stolac, smjestivši se na začelje reda ostalih natjecatelja, nadajući se novoj prilici koja u ovom formatu igre rijetko dolazi. Ironično, da je samo malo razmislio ili riskirao, vjerojatno bi znao točan odgovor. Fraza "vendredi soir" znači "petak navečer", što je znanje koje se u britanskom školskom sustavu usvaja već u osnovnoj školi, otprilike u dobi od 13 ili 14 godina, u sklopu učenja osnova stranog jezika.

Ovaj trenutak izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su gledatelji izražavali čuđenje i kritizirali natjecateljev nedostatak osnovnog znanja. No, ovo nije bio usamljen slučaj koji je zbunio publiku i voditelja. U jednoj od epizoda, cijeli panel natjecatelja nije znao odgovoriti na pitanje "Koja je od navedenih godina bila prijestupna?", a ponuđene su bile 2022., 2023., 2024. i 2025. Unatoč tome što je 2024. bila prijestupna godina i što je pravilo djeljivosti s četiri općepoznato, natjecatelji su ostali zbunjeni, što je Clarksona ostavilo bez teksta. "Kako je moguće da ne znaju što su prijestupne godine? Pa desetogodišnjaci u mojoj školi to znaju!", glasio je samo jedan od komentara zapanjenih gledatelja.

Čini se da pritisak vrućeg stolca i kamera čini svoje, jer čak ni poznate osobe nisu imune na blokade. U posebnom humanitarnom izdanju kviza, peterostruka olimpijska pobjednica, biciklistica Dame Laura Kenny, potrošila je čak tri džokera na pitanje o filmskom serijalu "Istjerivači duhova". Pitanje za 16.000 funti glasilo je: "Koji od ovih filmova iz 1980-ih ima nastavke pod nazivom 'Afterlife' i 'Frozen Empire'?". Iako je naslov "Afterlife" (zagrobni život) mogao biti jasan trag, a jedan od filmova se prikazivao u kinima svega godinu dana ranije, slavna sportašica nije bila sigurna. Gledatelji su na društvenim mrežama bili nemilosrdni, pitajući se kako je moguće da ni ona ni Clarkson nisu znali odgovor na, po njima, "prelagano pitanje".