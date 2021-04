Kovačić iz prve ruke: Košarkaški Bayern ide tragom nogometnog

Kada smo ga molili da nam bude član ocjenjivačkog suda za Večernjakova košarkaša godine ispričao se obećavši da će nam dati intervju kada njegov Bayern postigne neki znakovit rezultat odnosno ako izbori doigravanje Eurolige. A to se upravo dogodilo pa nam se Bayernov direktor skautinga i igračkog razvoja Emilio Kovačić (53) javio radosna glasa.

S obzirom da je glavni trener Andrea Trinchieri nakon pobjede nad Žalgirisom (71:70) najavio da će sve proslaviti "ispijanjem vina iz olimpijskog bazena" pitali smo Emilija da li se i on "okupao" u piću bogova.

- S obzirom da je ovdje sve zatvoreno, glavni trener je sa svojim suradnicima ostao u dvorani gdje smo nazdravili s nekoliko boca vina. Ali samo mi članovi stručnog stožera – kazao je negdašnji hrvatski reprezentativac poznat po nadimku "Air Emilio", nastalom radi njegove skočnosti.

A veliki skok napravio je i klub koji je tek 2010. ušao u prvu njemačku ligu.

- Ovo je najveći uspjeh u povijesti kluba. S obzirom da smo po proračunu, među euroligašima, u donjem domu, ovaj uspjeh je za nas bio nepredviđen. Potajno se jesmo nadali, ali nismo znali da će nam trebati 20 pobjeda za doigravanje. Računali smo da bi trebalo biti dovoljno 17-18 pobjeda i da do toga možemo. No, dogodilo se da je Himki doživio jako puno poraza, a da u gornjem dijelu tablice nitko nije dominirao pa je za doigravanje trebalo više pobjeda.

Za ovaj ambiciozni klub, u sklopu minhenskog Olimpijskog parka, gradi se nova košarkaška dvorana.

- Ona bi trebala biti gotova sljedeće godine i nju ćemo dijeliti s minhenskim hokejašima. No, gradi se i takozvani "Performance Center" i to u kampusu Nogometnog kluba Bayern. Ondje ćemo imati nekoliko terena, teretanu, najmodernije sprave za rehabilitaciju, sobu za video analize... zapravo nešto najmodernije što može biti.

Što sve košarkaški klub Bayern povezuje s istoimenim nogometnim klubom, aktualnim prvakom Europe?

- Osim liječničke službe, koja je možda i najbolja u sportskoj Europi, dijelimo i ime branda što je za nas jako bitno. Naime, ime Bayern nama donosi sponzore i to je najbitnija stvar u cijeloj priči da možemo sami sebe isfinancirati.

Dakle, to nije odnos kakav postoji u Realu i Barceloni gdje nogometni klubovi praktički financiraju košarkašku sekciju?

- Ne mogu govoriti u ime direktora kluba i nisam 100% upoznat s financijama ali mislim sam da je košarkaški dio kluba financijski odvojen od nogometnog. Ono sto nam olakšava pronaći novac jest ima brenda. FC Bayern je doslovce instititucija koja posluje u debelom plusu, s 400 i nešto milijuna eura. Inače, prije ove sezone mi iz košarkaškog kluba bili smo pozvani u Allianz Arenu na "team building" da dobijemo ideju što je FC Bayern. Prošli smo kroz muzej a najzanimljivije meni je bilo kako je njihova svlačionica napravljena vrlo spartanski. Nema tu kao u NBA ligi da sjediš u fotelji i s nje krećeš na travnjak, nego je ovdje poanta da što prije izađeš na teren.

Budite uvjereni, ekonomični Nijemci neće se niti u ovoj košarkaškoj priči razbacivati s novcem.

- Klub ima čvrstu strukturu te na čelu sa Markom Pešićem ima jaku kralježnicu s jasno podijeljenim ulogama i ciljem da se nikad ne ide stihijski. Mi nikad nećemo imati proračun poput Reala, Fenera, Efesa, ti novci su nevjerojatni, pa mi to moramo kompenzirati financijskom stabilnošću. Zna se tko što treba raditi i dijeli se zajednička vizija. Igrači su plaćeni u dan. Cilj je da se postiže više na račun pametnog rada, kupovanja igrača ispod cijene i razvijanja mladih. Primjer toga jest ova sezona u kojoj smo do rezultata došli dovođenjem Trinchierija koji je u tandemu sa sportskim direktorom Baiesiem odabrao igrače s kojima se mogu pobijjeđivati i najjači rosteri Eurolige.

U tom pogonu Emilio je šef razvojnog programa:

- To je funkcija pomalo preuzeta iz NBA lige i u Europi ima možda tek 5-6 klubova koji imaju osobu zaduženu za proces razvoja igrača. To nije ništa novo, svi naši klubovi bavili su se u moje vrijeme ciljanim razvojem igrača jer rosteri onda nisu bili puni stranaca. Radilo se to iz potrebe. Svojevremeno je Olimpija iz Ljubljane uzimala talente koje je Zmago poslije brusio u visoku vrijednost. Nakon njega Dule Vujosevic u Partizanu. Moj posao je da budem spona između seniorskog tima i mlađih uzrasta ali i da za klub pronađemo igrače koji se uklapaju u naš sustav i koji mogu napredovati i da onda insistiramo na njihovu razvoju. Mi identificiramo igraču mane i vrline, pokušavamo ga prilagoditi našem sustavu, a ako netko ima visoki plafon u njega se onda isplati ulagati. Dolazi to i iz filozofije skautinga, a naš sportski direktor Daniele Baiesi je bivši skaut Detroit Pistonsa.

A dotični gospodin je odgovoran i za to što je Emilio Kovačić danas Bayernov zaposlenik.

- S Bayernom sam imao relacije s obzirom na moje godine skautinga. Ipak, na dolazak u ovaj klub nagovorio me Baiesi koji je s Trinchierijem radio i u Bambergu.

Jedan od tih mladih s kojima Kovačić radi jest i 20-godišnji Hrvat Matej Rudan, negdašnji Cibonin kadet.

- On je tu oko prve momčadi, ali igra i za našu trećeligašku ekipu i baš je ovih dana odigrao prvu utakmicu doigravanja u kojoj je dominirao pod koševima. Matej je vrlo talentiran ali ima jako puno posla ispred njega, puno krvavog rada da bi realizirao svoj potencijal. Ponekad Dalmatinac u njemu to ne shvaća. Trinchieri inzistira da Matej igra tvrdu obranu jer je to DNK ovog sustava. Za Mateja će njegov pristup obrambenim zadacima i zalaganju odrediti njegovu budućnost s Andreom.

Inače, dovođenje Trinchierija bio je pun pogodak.

- Mi smo lani imali slabu sezonu radi loše kemije u momčadi ali i stoga što smo bili mekani, i mentalno i fizički. Ove godine smo to nadoknadili s Trinchierijem i momcima koji mrze gubiti i zato i jesmo dobili niz utakmica u tijesnim završnicama. Neki naši igrali bili su odbačeni u svojim prethodnim klubovima, neki su bili podcrtani kao igrači koji nisu za Euroligu, a mi smo s njima pogodili.

Na ovaj posao, Kovačić je došao nakon što je pet godina skautirao za Phoenix Sunse.

- Ovo je puno bolji posao od posla NBA skauta koji od vas traži da ste jako često na putu što postane vrlo naporno. Kada si skaut odgovornost je mala, ali je i kontrola mala. Ovdje je veća odgovornost, a samim time i kontrola.

No, nije posao u Bayernu jedini kojeg Emilio obavlja. Naime, on je još uvijek međunarodni menadžer za Synergy, najsofisticiraniji program za praćenje igrača kojeg koriste svi NBA klubovi, svi klubovi razvojne G-lige, svi sveučilišni sastavi te preko 300 klubova u ostatku svijeta.

- Raditi oba posla zna biti naporno, no važno je napraviti dobar raspored. Ta firma je u posljednje dvije godine već dvaput kupljena pa baš čekam da vidim što će biti s novim vlasnikom. Inače, to je program koji je revolucionirao skauting a ja sam imao sreću da sam se toga uhvatio vrlo rano, neposredno nakon lansiranja.

Koliko je analitika prisutna u Euroligi u odnosu na NBA ligu?

- Prisutna je manje, no mi imamo čovjeka koji se bavi brojkama. U Americi su neki klubovi otišli doliko daleko da vjeruju brojkama do krajnosti, a mi tu pokušavamo naći balans. Zapravo, pokušavamo shvatiti koliko nam brojke mogu pomoći kad smo u nedoumici. Analitika nam sigurno pomaže u pripremama za utakmice gdje su tendencije suparničkih igrača bitne u odnosu na način obrane koju igramo. Puno naših pobjeda proizvod su temeljitih priprema što uključuje i analitiku.

Kako donedavni NBA skaut tumači potez trojice mladih Hrvata (Bender, Žižić, Hezonja) koji su se vratili u Europu?

- Oni su tamo otišli prerano i bilo je logično da će se neki vratiti nazad. Kada su otišli nitko od njih nije još bio spreman pridonijeti momčadima u koje su došli, a niti jedan nije otišao u momčad koja je za njega bila fit. Mogu vam navesti primjer Bendera i kluba za koji sam radio. On je u Sunse došao u, po njega, najgore moguće vrijeme jer teško se razvijati bez dobrog sustava i veterana koji ti mogu pomoći. Već otići u NBA nije nimalo lako, a pogotovo ako ulaziš u situaciju koja ti ne odgovara – zaključio je Emilio.