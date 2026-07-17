Kek otvoreno o Hrvatskoj, Biliću, Dinamu i Rijeci: 'Izbor novog izbornika potpuno je logičan'

Matjaž Kek početkom lipnja započeo je svoj drugi mandat na klupi Rijeke, kluba koji je tijekom prvog mandata odveo do povijesnog naslova prvaka Hrvatske. Slovenski trener sada se vratio na Rujevicu s velikim ambicijama, a u razgovoru za Dnevnik Nove TV govorio je o novoj sezoni, promjenama koje je zatekao u klubu, konkurenciji u hrvatskom nogometu, mogućem odlasku Tonija Fruka, povratku Nike Jankovića, ali i aktualnim temama vezanim uz hrvatsku reprezentaciju.

Kek je Rijeku prvi put vodio od 2013. do 2018. godine. U tom je razdoblju osvojio prvenstvo, dva Kupa i Superkup, a klub je pod njegovim vodstvom ostvario i zapažene europske nastupe. Danas, nakon gotovo osam godina, na Rujevici je zatekao klub koji je, prema njegovu mišljenju, napravio golem organizacijski i infrastrukturni iskorak.

"Organizacijski i po uvjetima napravljen je fantastičan napredak. Između sjevera i juga pojavila se Rijeka koja osvaja trofeje i koja je odlično predstavljala hrvatski klupski nogomet u Europi", rekao je Kek.

Rijeka će i ove sezone pokušati ostati u samom vrhu hrvatskog nogometa, a Kek smatra da će konkurencija ponovno biti vrlo zahtjevna. Hajduk je već odigrao službene utakmice i zbog toga ima određenu prednost, dok je Dinamo opisao kao klub dokazane kvalitete, u kojem se jasno osjeća utjecaj Zvonimira Bobana.

Slovenski stručnjak uspjeh želi svim hrvatskim klubovima koji će nastupati u Europi – Dinamu, Hajduku, Varaždinu i Rijeci – a posebno će biti zanimljivo vidjeti kako će se razvijati prijelazni rok.

Jedno od najvažnijih pitanja u riječkom kadru jest budućnost Tonija Fruka, za kojeg postoji velik interes. Kek ne bi imao ništa protiv njegova odlaska ako se pojavi prava prilika za nastavak karijere.

"Normalno je da igrači koji dosegnu određenu kvalitetu naprave iskorak u karijeri. Važno je da to bude pravi potez za igrača i za klub", poručio je trener Rijeke.

Istodobno se raduje povratku Nike Jankovića, igrača kojeg smatra važnim dijelom momčadi.

"Veselim se povratku Nike Jankovića jer smatram da pripada ovoj momčadi", rekao je Kek.

Bivši slovenski izbornik osvrnuo se i na nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, koji je završio dramatičnim porazom od Portugala nakon jedanaesteraca. Kek je taj rasplet doživio emotivno, tim više što je i sam prije dvije godine s reprezentacijom Slovenije doživio sličnu sudbinu protiv istog protivnika u osmini finala Europskog prvenstva.

"Bio sam tužan. U utakmici protiv Portugala, posebno u drugom poluvremenu, vidjela se kvaliteta i klasa. Portugal se već drugi put izvukao na jedanaesterce, prvo od Slovenije, sada od Hrvatske. Mislim da hrvatska reprezentacija ima perspektivu i nema razloga za zabrinutost", kazao je.

Zlatko Dalić nakon devet godina napustio je klupu Hrvatske, iza sebe ostavivši srebro i broncu sa svjetskih prvenstava te srebro u Ligi nacija. Njegov nasljednik bit će Slaven Bilić, što Kek smatra potpuno logičnim izborom.

"Izbor Slavena Bilića meni je potpuno logičan. I ja sam se vratio na izborničku funkciju u Sloveniji, u tome nema ništa loše. Bilić je dokazano ime, objektivan, miran, staložen i zna nogomet. Treba mu pružiti maksimalnu podršku", rekao je Kek.

Jedna od prvih tema nakon Bilićeva povratka na klupu Vatrenih bio je mogući poziv Josipu Mišiću. Veznjak Dinama bio je važan dio Kekove šampionske Rijeke iz 2017. godine, a danas se ponovno spominje kao kandidat za reprezentaciju.

Kek, međutim, nije želio iz pozicije bivšeg izbornika određivati tko zaslužuje poziv. Pohvalio je Mišićev nogometni put, posebno činjenicu da se uspio vratiti nakon ozbiljnih zdravstvenih problema koji su mu u jednom trenutku ugrozili karijeru.

"Njegove bitke nisu bile samo nogometne. Takve ljude iznimno poštujem. S druge strane, ne želim iz fotelje govoriti tko je u pravu Dalić ili Bilić. To je odgovornost izbornika. Oni će donijeti odluku za koju smatraju da je najbolja", zaključio je Kek.