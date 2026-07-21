Ova je televizija preuzela prijenose Dinamovih utakmica i pokazala da ozbiljno gradi svoj sportski program

Utakmica Španjolska - Argentina // HRT – tri ruže

"Moj najdraži dio bio je kad je završilo", ispalio je iskreno Wayne Rooney pa još izravnije nastavio: "Volim mnoge od tih izvođača, ali mislim da je bilo s*anje." Tim je riječima legendarni engleski nogometaš opisao prvi half-time show u povijesti Svjetskog nogometnog prvenstva te zapravo sažeo ono što većina gledatelja misli. Iako je FIFA spektaklom po uzoru na Super Bowl željela privući još širu publiku i "modernizirati se", reakcije su pokazale da nogometni svijet nije baš spreman odreći se svoje tradicije pa kontroverzi nije nedostajalo od kada je show najavljen. Pauza između poluvremena produžena je na više od 27 minuta, gotovo dvostruko dulje od uobičajenih 15 minuta, što je izazvalo brojne rasprave o utjecaju na igrače i samu dinamiku utakmice. Toliko da je, primjerice, BBC odbio uopće prenositi glazbeni dio programa, smatrajući da fokus treba ostati na nogometu. Pokazala je tako europska publika da su prošla vremena kada je "američko" bilo sinonim za "poželjno" i "moderno". Štoviše, ovakvo guranje američke kulture i običaja percipirano je kao "jeftino" i "krindž". Složili su se s time i HRT-ovi stručni komentatori, koji su vrlo otvoreno iskritizirali show. U Americani je Robert Matteoni kratko zaključio da ga nastup nije nimalo oduševio, dok je Vedran Ješe, u svom prepoznatljivom stilu, nasmijao studio komentarom da je "Biebera bolje imati na savjesti nego na koncertu". Bilo je osvježavajuće čuti da ni HRT nije pokušao stvoriti dojam kako je riječ o spektaklu koji je oduševio baš sve, nego je dao prostor za vrlo otvorenu kritiku.

Stuart ne uspijeva spasiti svemir // HBO Max - četiri ruže

Razloga za zadovoljstvo imaju i ljubitelji sitcoma. Već godinama publika nije dobila neki novi veliki naslov koji bi mogao stati uz bok serijama poput "Prijatelja", "Pune kuće", "The Officea", "Kako sam upoznao vašu majku", "Moderne obitelji" ili "Teorije velikog praska". Upravo zato premijera serije "Stuart ne uspijeva spasiti svemir" na HBO Maxu budi velika očekivanja.

Riječ je upravo o novom spin-offu "Teorije velikog praska", u kojem glavnu ulogu preuzima Stuart Bloom, simpatični vlasnik trgovine stripovima kojeg su gledatelji upoznali još u originalnoj seriji. Iza projekta ponovno stoji Chuck Lorre, jedan od najuspješnijih autora televizijskih komedija, pa nije čudno da se od serije mnogo očekuje. Može li Stuart postati novi hit, tek ćemo vidjeti. No već sama činjenica da se jedna velika platforma odlučila ulagati u klasičan sitcom, dobra je vijest. Nakon godina u kojima su streaming servisima dominirale kriminalističke serije, distopije i mračne drame, možda je napokon došlo vrijeme da se na male ekrane vrati i humor zbog kojeg ćemo iz tjedna u tjedan jedva čekati novu epizodu.

FOTO Završen je 73. Pulski filmski festival: Pogledajte koji su sve poznati snimljeni na crvenom tepihu

Utakmica Dinamo - Thun // RTL - Četiri ruže

Svjetsko prvenstvo je završilo i odmah je krenula još jedna nogometna poslastica, odnosno pripreme za Ligu prvaka. I to na RTL-u! Ova je televizija, zajedno s platformom Voyo, preuzela prijenose Dinamovih utakmica u kvalifikacijama za Ligu prvaka, čime je još jednom pokazala da ozbiljno gradi svoj sportski program. Nakon godina u kojima je bio prepoznatljiv po prijenosima rukometnih prvenstava, a od ove godine i Formule 1, RTL je svojoj sportskoj ponudi tako dodao još jedno veliko natjecanje. I nije to slučajno jer, kako je istaknula direktorica programa Ana Bižić, riječ je o području "u kojem kontinuirano šire ponudu i nastoje gledateljima donijeti nove sadržaje". Sudeći prema rukometu, Formuli 1 i sada Dinamovim europskim utakmicama, čini se da je to strategija koja ide u dobrom smjeru.

Summer '36 // Netflix – dvije ruže

Netflix je, pak, ovoga ljeta ponudio nešto za one koji više vole europske povijesne drame. Francuska serija "Summer '36" vodi gledatelje u Nicu tijekom ljeta 1936. godine, u vrijeme velikih društvenih promjena i prvih plaćenih godišnjih odmora. Naizgled bezbrižnu atmosferu Azurne obale prekida zločin u luksuznom hotelu, nakon kojeg se isprepliću životi četiriju žena. Spoj povijesne drame, misterija i ljetne mediteranske atmosfere pokazao se vrlo dobrim, a priča koja ima dovoljno napetosti da zadrži pažnju, ali i dovoljno šarma da bude pravi ljetni naslov.