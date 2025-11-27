Naši Portali
REAKCIJE PORTALA

Regionalni mediji nisu štedjeli Dinamo nakon blamaže: Pišu da je osramoćen i ponižen u Europi

LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026
Daniel Derajinski/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.11.2025.
u 21:01

Regionalni medij također pišu o teškom porazu Dinama, naslovi nisu niti malo blagi...

Novi europski poraz upisali su nogometaši zagrebačkog Dinama, u dvoboju petog kola Europske lige francuski Lille je na domaćem terenu slavio s 4-0 (2-0).

Dinamo je u petom europskom nastupu upisao drugi poraz. Nakon startne dvije pobjede protiv Fenerbahcea i Maccabija iz Tel Aviva uslijedila su tri dvoboja bez pobjede. Nakon 1-1 kod Malmoa hrvatski doprvak je izgubio dvije utakmice u nizu, doma protiv Celte 0-3 i sada kod Lillea 0-4.

Regionalni medij također pišu o teškom porazu Dinama, nisu ga štedjeli.

- Nova europska blamaža Dinama! - piše SportSport.ba uz komentar:

- Katastrofa Modrih koja će sigurno ponovo uzburkati strasti na Maksimiru i uzdrmati stolicu Marija Kovačevića.

- Lille pao na Marakani, pa iskalio bijes nad Hrvatima: Dinamo Zagreb ponižen u Francuskoj - javlja Blic. 

- Debakl Dinama u Francuskoj, Lille brojao do četiri protiv hrvatskog tima - piše Dnevni Avaz. 

