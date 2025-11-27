Igrač Dinama nakon debakla brutalno iskren, ali izjava je i pomalo šokantna

Nogometaši Dinama doživjeli su novi potop u Europi, u petom kolu Europske lige poraženi su na gostovanju u Lilleu (0:4). Nije to bila dobra večer plavih koji su potučeni do nogu, izgledali su blijedo, prestrašeno, nisu ništa napravili.

Lille je respektabilna momčad, poraz nije najgora stvar protiv takvih momčadi, ali način na koji su dinamovci igrali ne ulijeva povjerenje navijačima.

Na kraju susreta i sami nogometaši djelovali su razočarano, a prvi je pred mikrofone izašao iskusni slovenski nogometaš Miha Zajc.

- Krenuli smo dobro, imali smo poništen gol, ali na kraju su oni ipak bili bolji. Primili smo dva prelagana gola i teško se bilo vratiti. Sad imamo Goricu u prvenstvu, to je najvažnije, rekao je Zajc,a onda potpuno iskreno dodao:

- Bili su bolji, više su htjeli od nas. Nije bila naša večer. Prva dva gola smo primili prelagano, na polukontru, to si ne smijemo dozvoliti.

I upravo ta izjava da su igrači Lillea djelovali kao da su više htjeli, pomalo je šokantna. Jer ako već zaostaješ u kvaliteti, a objektivno Dinamo zaostaje za Lilleom, onda to kompenziraš voljom, htijenjem i zalaganjem. Ali Zajc je bio iskren, Dinamo je i na terenu izgledao - bezvoljno.

Ivan Filipović debitirao je u europskim utakmicama, iako je imao nekoliko nesigurnosti, imao je puno dobrih obrana i bio najbolji igrač.

- Kad izgubiš, ne možeš reći da je bilo pozitivno. Dali smo sve od sebe, ali jednostavno su bolji. moramo se okrenuti prvenstvu, to je najbitnije. Da nam je priznat pogodak, utakmica bi išla u drugom smjeru. Ali oni su su bili brži, bolji, jednostavno su nas kaznili i to je to. Za mene je ovo novo iskustvo, prva europska utakmica, sigurno ću je pamtiti, ali primio sam četiri gola i želim to što prije zaboraviti. Idemo se okrenuti prvenstvu. Ovaj poraz nas neće previše utući, želimo to ispraviti pobjedom u prvenstvu, rekao je Filipović.