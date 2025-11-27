Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
Mikulića uhitili dok je bio u lovu, USKOK ga sumnjiči za 120.000 eura mita
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Smjena u državnim firmama iznenadila i mnoge HDZ-ovce: 'To je sve kadar jednog ministra'
Hajdaš Dončić: 'I uhićeni Mikulić i svi smijenjeni direktori su Plenkovićev izbor'
Penava: Ne postupa DORH bezveze kad je riječ o ovako visokom rangu dužnosnika
Poslušaj
Prijavi grešku
Reakcije plavih

Igrač Dinama nakon debakla brutalno iskren, ali izjava je i pomalo šokantna

UEFA Europa League - Lille v GNK Dinamo Zagreb
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hrvoje Delač
27.11.2025.
u 21:11

Lille je respektabilna momčad, poraz nije najgora stvar protiv takvih momčadi, ali način na koji su dinamovci igrali ne ulijeva povjerenje navijačima

Nogometaši Dinama doživjeli su novi potop u Europi, u petom kolu Europske lige poraženi su na gostovanju u Lilleu (0:4). Nije to bila dobra večer plavih koji su potučeni do nogu, izgledali su blijedo, prestrašeno, nisu ništa napravili. 

Lille je respektabilna momčad, poraz nije najgora stvar protiv takvih momčadi, ali način na koji su dinamovci igrali ne ulijeva povjerenje navijačima. 

Na kraju susreta i sami nogometaši djelovali su razočarano, a prvi je pred mikrofone izašao iskusni slovenski nogometaš Miha Zajc.

- Krenuli smo dobro, imali smo poništen gol, ali na kraju su oni ipak bili bolji. Primili smo dva prelagana gola i teško se bilo vratiti. Sad imamo Goricu u prvenstvu, to je najvažnije, rekao je Zajc,a onda potpuno iskreno dodao:

- Bili su bolji, više su htjeli od nas. Nije bila naša večer. Prva dva gola smo primili prelagano, na polukontru, to si ne smijemo dozvoliti.

I upravo ta izjava da su igrači Lillea djelovali kao da su više htjeli, pomalo je šokantna. Jer ako već zaostaješ u kvaliteti, a objektivno Dinamo zaostaje za Lilleom, onda to kompenziraš voljom, htijenjem i zalaganjem. Ali Zajc je bio iskren, Dinamo je i na terenu izgledao - bezvoljno.

Ivan Filipović debitirao je u europskim utakmicama, iako je imao nekoliko nesigurnosti, imao je puno dobrih obrana i bio najbolji igrač.

- Kad izgubiš, ne možeš reći da je bilo pozitivno. Dali smo sve od sebe, ali jednostavno su bolji. moramo se okrenuti prvenstvu, to je najbitnije. Da nam je priznat pogodak, utakmica bi išla u drugom smjeru. Ali oni su su bili brži, bolji, jednostavno su nas kaznili i to je to. Za mene je ovo novo iskustvo, prva europska utakmica, sigurno ću je pamtiti, ali primio sam četiri gola i želim to što prije zaboraviti. Idemo se okrenuti prvenstvu. Ovaj poraz nas neće previše utući, želimo to ispraviti pobjedom u prvenstvu, rekao je Filipović.
Ključne riječi
Miha Zajc Europska liga mario kovačević Lille Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja