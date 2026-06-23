VIDEO Baklje, zastava od 100 metara i tisuće Hrvata: Neviđena ludnica zahvatila Toronto, pogledajte atmosferu

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Vatreni moraju ići na pobjedu protiv Paname, reprezentacije protiv koje će biti apsolutni favoriti i nije bezobrazno reći da bi sve osim pobjede Hrvatske bilo iznenađenje u ovom susretu.

Hrvatska će imati i veliku podršku s tribina jer na BMO Fieldu, najmanjem stadionu na Mundijalu, očekuje se čak 20 tisuća hrvatskih navijača. U gradu već neko vrijeme traje velika fešta navijača vatrenih, a kadrovi atmosfere su zaista sjajni.

Atmosfera u Torontu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uskoro će se u gradu razviti i ogromna hrvatska zastava širine čak 100 metara i visine 12. Velik broj hrvatskih navijača ne treba čuditi s obzirom na to da u Torontu i okolici živi čak 120 tisuća Hrvata. Ne dolaze samo oni podržati Hrvatsku već su navijači stizali i iz Zagreba, Kastava i mnogih drugih dijelova Hrvatske.

Tek ostaje za vidjeti hoće li Hrvatska na krilima svojih navijača stići do pobjede i prvih bodova na ovom Mundijalu. Ovakva atmosfera na stadionu i oko njega definitivno može samo pomoći igračima koji od prve minute moraju krenuti po pobjedu.