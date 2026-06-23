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LUDNICA PRIJE UTAKMICE

VIDEO Baklje, zastava od 100 metara i tisuće Hrvata: Neviđena ludnica zahvatila Toronto, pogledajte atmosferu

SP 2026 Toronto: Veliki hrvatski korteo prema Toronto stadionu sa 100-metarskom zastavom
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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VL
Autor
Večernji.hr
23.06.2026.
u 23:41

Uskoro će se u gradu razviti i ogromna hrvatska zastava širine čak 100 metara i visine 12

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Vatreni moraju ići na pobjedu protiv Paname, reprezentacije protiv koje će biti apsolutni favoriti i nije bezobrazno reći da bi sve osim pobjede Hrvatske bilo iznenađenje u ovom susretu.

Hrvatska će imati i veliku podršku s tribina jer na BMO Fieldu, najmanjem stadionu na Mundijalu, očekuje se čak 20 tisuća hrvatskih navijača. U gradu već neko vrijeme traje velika fešta navijača vatrenih, a kadrovi atmosfere su zaista sjajni.

Atmosfera u Torontu

Uskoro će se u gradu razviti i ogromna hrvatska zastava širine čak 100 metara i visine 12. Velik broj hrvatskih navijača ne treba čuditi s obzirom na to da u Torontu i okolici živi čak 120 tisuća Hrvata. Ne dolaze samo oni podržati Hrvatsku već su navijači stizali i iz Zagreba, Kastava i mnogih drugih dijelova Hrvatske.

Tek ostaje za vidjeti hoće li Hrvatska na krilima svojih navijača stići do pobjede i prvih bodova na ovom Mundijalu. Ovakva atmosfera na stadionu i oko njega definitivno može samo pomoći igračima koji od prve minute moraju krenuti po pobjedu.

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SP 2026 Toronto: Veliki hrvatski korteo prema Toronto stadionu sa 100-metarskom zastavom SP 2026 Toronto: Veliki hrvatski korteo prema Toronto stadionu sa 100-metarskom zastavom
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Ključne riječi
SP 2026. hrvatski navijači hrvatska nogometna reprezentacija

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Jedna osoba poginula, a osam je ozlijeđeno nakon stampeda u Jordanu tijekom gledanja SP-a

Incident se dogodio na Hašemitskom trgu, gdje se veliki broj navijača okupio u glavnom gradu kako bi gledao poraz Jordana od Alžira 2-1. Ekipe hitne pomoći prevezle su devet ozlijeđenih osoba u bolnicu nakon što su velika gužva i kretanje gomile na mjestu događaja doveli do stampeda. Jedan od ozlijeđenih kasnije je preminuo, dok su ostali zadobili lakše do umjerene ozljede

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