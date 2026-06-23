Razmjena koja se dugo očekivala: Giannis Antetokounmpo ima novi klub

Jedna od najvećih razmjena u NBA ligi posljednjih godina upravo je obavljena. Milwaukee Bucksi pristali su poslati Giannisa Antetokounmpa i Bobbyja Portisa u Miami Heat, dok zauzvrat dobivaju Tylera Herroa, Kel'ela Warea, Jaimea Jaqueza Jr.-a, Kasparsa Jakucionisa te bogat paket budućih izbora na draftu, prenosi ESPN.

Miami je za dolazak jednog od najboljih košarkaša današnjice pristao izdvojiti ovogodišnji 13. izbor drafta, nezaštićene izbore prve runde drafta 2031. i 2033. godine, pravo zamjene izbora 2030. godine te izbor druge runde iz 2033. Razmjena je dogovorena izravno između dviju franšiza, bez uključivanja trećeg kluba, a službena potvrda očekuje se početkom srpnja, objavio je Shams Charania.

Ovim potezom predsjednik Heata Pat Riley još je jednom pokazao sposobnost dovođenja najvećih zvijezda u Miami. Tijekom protekla tri desetljeća u klub su njegovim angažmanom stigli igrači poput LeBrona Jamesa, Shaquillea O'Neala, Chrisa Bosha i Jimmyja Butlera, a sada je tom društvu pridodan i Antetokounmpo.

U Miamiju vjeruju kako će spoj Giannisa i Bama Adebaya stvoriti jednu od najmoćnijih unutarnjih linija lige. Nije trebalo dugo čekati ni reakciju kladionica, koje su odmah povećale izglede Heata za osvajanje NBA naslova.

Dok Miami kreće u lov na vrh Istočne konferencije, Milwaukee započinje proces obnove momčadi. U Wisconsin stiže nekoliko mladih igrača koji bi trebali predstavljati temelj budućnosti franšize.

Najzvučnije ime među njima je Tyler Herro. Dvadesetšestogodišnji bek, rođen nedaleko od Milwaukeeja, iza sebe ima sedam sezona u dresu Heata i nastup na All-Star utakmici 2025. godine, kao i titulu najboljeg šestog igrača 2022. godine. Tijekom karijere u prosjeku je postizao gotovo 20 poena po utakmici, iako je prošle sezone zbog operacije stopala odigrao tek 33 susreta.

Velika očekivanja Bucksi imaju i od Jaimea Jaqueza Jr.-a, koji je prošle sezone bio među glavnim kandidatima za najboljeg šestog igrača lige. Centar Kel'el Ware pokazao je potencijal prosjecima od 11 poena i devet skokova, dok se od mladog Litavca Kasparsa Jakucionisa također očekuje daljnji razvoj.

Generalni menadžer Milwaukeeja Jon Horst posljednjih je tjedana pregovarao s nekoliko zainteresiranih klubova. Među najozbiljnijim kandidatima bili su Miami i Boston Celticsi. Boston je navodno nudio paket predvođen Jaylenom Brownom i dodatnim izborima prve runde drafta, no Bucksi su procijenili da im je ponuda Heata dugoročno isplativija.

Klub je tako odabrao smjer potpune rekonstrukcije umjesto pokušaja brzog povratka u vrh. Mladi igrači pod višegodišnjim ugovorima i velik broj draft izbora bili su presudni faktori pri donošenju odluke.

Ova razmjena zaključuje višemjesečnu sagu između Antetokounmpa i Bucksa. Iako je grčki superstar 2021. godine predvodio Milwaukee do prvog naslova prvaka nakon pola stoljeća čekanja, posljednjih sezona sve je otvorenije izražavao nezadovoljstvo rezultatima momčadi.

Prema navodima američkih medija, Giannis i njegov agent Alex Saratsis još su tijekom 2025. godine upravi dali do znanja da smatraju kako je rastanak najbolje rješenje za obje strane. Unatoč pokušajima kluba da ga zadrži i stvori konkurentniju momčad, njegov stav se nije promijenio.

Situacija se dodatno zakomplicirala tijekom prošle sezone, koju su Bucksi završili s omjerom 32-50 i bez plasmana u doigravanje. Nakon ozljede koljena pojavile su se i nesuglasice oko njegovog povratka na parket, a konačni rasplet stigao je kada je suvlasnik Jimmy Haslam navodno poručio da će morati potpisati novi ugovor ili biti razmijenjen prije drafta.

Tako nakon 13 sezona završava jedna od najuspješnijih era u povijesti Milwaukeeja. Antetokounmpo napušta klub kao dvostruki MVP NBA lige, najbolji obrambeni igrač godine i čovjek koji je Bucksima donio dugo čekani naslov prvaka.

Njegovim odlaskom, kao i odlaskom Bobbyja Portisa, u Milwaukeeju više nema nijednog člana šampionske generacije iz 2021. godine. S druge strane, Giannis sada stiže u Miami, momčad koja je prošlu sezonu završila tek na desetom mjestu Istoka, ali se nakon ove razmjene ponovno svrstava među najozbiljnije kandidate za napad na naslov.