Korda zaustavio Alcaraza, čeka Čilića ili Fritza

Američki 21-godišnji tenisač Sebastian Korda (ATP - 42.) ostvario je iznenađujuću pobjedu u drugom kolu ATP turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu, gdje je u dvoboju prepunom preokreta svladao španjolsku tinejdžersku senzaciju Carlosa Alcaraza sa 7-6 (2), 6-7 (5), 6-3.

Alcarazu, pobjedniku posljednjeg Masters turnira održanog u Miamiju, ovo je bio debitantski nastup u Monte Carlo Country Clubu, a pamtit će ga samo po propuštenim prilikama. Naime, Španjolac je u prvoj dionici dvaput imao servis za set, kod 5-4 i 6-5, ali je oba puta ostao bez set-lopte, a Korda je bio bolji u 'tie-breaku'.

Alcaraz je, na isti način kako je to uspjelo Amerikancu, osvojiti drugi set, a 'breakom' je otvorio i odlučujuću dionicu te poveo 2-0. No, do kraja meča je uspio osvojiti još samo jedan gem.

Korda će u osmini finala igrati protiv pobjednika dvoboja najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića i Amerikanca Taylora Fritza koji je osvojio prvi ovogodišnji turnir Masters 1000 serije u Indian Wellsu.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte-Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 11, 2022 Croatia's Marin Cilic in action during his first round match against France's Jo-Wilfred Tsonga REUTERS/Denis Balibouse Photo: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

ATP Monte Carlo - 2. kolo

Sebastian Korda (SAD) - Carlos Alcaraz (ŠPA/8) 7-6 (2), 6-7 (5), 6-3

Albert Ramos-Vinolas (ŠPA) - Cameron Norrie (VB/7) 6-4, 2-6, 6-4

Laslo Đere (SRB) - Lorenzo Sonego (ITA/16) 6-4, 6-4

