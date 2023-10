Koliko je teško gađati mete kao olimpijski pobjednik? Mnogi su imali priliku naučiti

OBITELJSKA PRIČA O NIKOLI BRALIĆU

Kći poznatog Hrvata: Nikad s tatom nisam bila na moru jer on je ljeti morao biti s veslačima

- Kako sam na Jarun došla tramvajem, molila sam tatu da me odveze kući jer sam bila mokra do kože. On mi je na to kazao da ne može ostaviti svoje veslače usred treninga pa sam se tada zapitala je li tati veslanje možda bitnije od mene a danas sam jako ponosna na njega, prisjeća se kći Ivana .