Pregršt besplatnih atrakcija i zanimljivih natjecanja a "Seks i glad" za desert

Već nekoliko godina zaredom ne možemo se načuditi Porečanima pa tako i Istrijanima kakvu priliku za dobru zabavu svoje djece, ali i vlastitu, puno njih propušta. A riječ je o Sport Festu koji se ove godine održao po šesti put u hrvatskoj prijestolnici sportskog turizma i čija posjećenost nam je opet nametnula ovu temu. Tim više što je riječ o besplatnim sadržajima i nekoj vrsti zabavnog parka koji u tom gradu tradicionalno gostuje tri listopadska dana.

Nije da Sport Fest nije bio posjećen no, s obzirom na raznolikost sadržaja, očekivali smo više publike i više klinaca i klinki koji uživaju u svim mogućnostima za dobru zabavu sportskog tipa. A bilo je tu i sadržaja za odrasle kao što su natjecanje u body buildingu i fitnessu, boksački turnir "Istra Open", nadmetanje u snazi udaranja boksačke kruške, međunarodni turnir u obaranju ruke, nadmetanje u free-style nogometu, u frizbiju (flying disc) ili pak na skijaškom simulatoru.

Posjetitelji su se mogli okušati i u igranju stolnog tenisa sa strojem koji izbacuje loptice, okušati u teqballu (mješavina stolnog tenisa i nogometa), pikadu, gađanju meta nogometnom loptom i tako redom. Kroz mnoge od tih aktivnosti posjetitelje je vodio, već šestu godinu, bivši hip-hoper Zlatan Hrle kojeg ćete se sjetiti po pjesmi "Zagreb - Amerika u malom" i "Kralj disko čage" i koji se pokazao jako dobrim animatorom za sajamski dio pod krovom Baš kao što je to na vanjskom dijelu sajma, ispred dvorane Žatika, bio i stand-up komičar Goran Vugrinec koji je sjajno (na)vodio nastupe dvaju akrobatskih timova, BMX biciklista i Dunking Devilsa. A mladi Slovenci, gimnastički dobro potkovani, opet su oduševljavali svojim letovima i zakucavanjima u svim oblicima.

Konferencijski dio Sport Festivala također je bio na visini (Zoran Primorac, Željko Pavličević, dr. Boris Nemec, Bruno Marić, Goran Perkovac, Giovanni Cernogoraz, Mirela Kardašević, Tomislav Poljak, Hrvatski olimpijski odbor....) pa glavnom organizatoru Alanu Balenu možemo samo poželjeti da u svemu ovome ne posustane. A njegov završni dojam je pak bio ovakav:

- Zadovoljni smo, pogotovo subotom, jer to je bio možda i najposjećeniji dan od svih šest dosadašnjih sajmova. Pored toga, i konferencija je bila dobro popraćena. Kad sve zbrojim, dosad je kroz konferenciju prošlo oko 150 ljudi pa je teško već i naći nekog zanimljivog a da već nije bio. No, ipak uspijevamo dovesti nove ljude s novim temama. Za sljedeću godinu imamo nekih novih ideja i organizacijskih i vezanih za konferenciju pa bi to mogla biti prekretnica vezana uz neke produkcijske stvari. Što se tiče izlagača tu ćemo više gledati da to ne bude klasični izlagački prostor nego da u sklopu toga bude neka aktivnost, poput skijaškog simulatora.

Od izlagača Balenu se posebno svidio štand s atipičnim spravama za BASI pilates i onaj s umjetnom travom (Maxmar) sve vrste sportskih događanja (nogomet, tenis, hokej na travi...). Na to štandu susreli smo gospodina Vladimira Voršu koji nam je ispričao kako je priča s umjetnom travom u svijetu krenula 70-tih godina, da se 90-tih dogodila ekspanzija a da je u novom mileniju ta industrija doživjela uzlet.

- Imamo i mobilno malonogometno igralište s umjetnom travom, dimenzija 24 sa 14 metara, s golovima, mrežama. Tko nas pozove mi dolazimo. Dakako, za takvo što morate imati malo veći parking kao što je bio slučaj nedavno s gospodinom iz Zaprešića koji je imao privatni "event" za 300 ljudi.

Nama je pak bilo zanimljivo vidjeti štand od "Sport Fita" s fitness pomagalima (gume za trening, masažni valjci..), sobnim biciklima, vodenim ergometrom kojeg je testirao i Martin Sinković i pri tome izrazio zadovoljstvo doživljenim.

A novost koju "Sport Fit" nudi, kako nam je objasnio vlasnik Darko Skender, jest "flex-box", kutija idealna za hotele i kampove, ali i za one koji nemaju svoju fitness-sobu, jer sadrži masažni ali i ručni valjak, gumu za trening i prostirku. Darko nam je kazao da im najbolje ide prodaja stacionarnih bicikala pri čemu nam je objasnio razliku između onih sobnih i spinning bicikala:

- Spinning bicikli koriste mehaničko opterećenje a sobni magnetno. Spinning je više za sportaše ili naprednije rekreativce i njega, dijelom i zbog uskog sica, teško mogu koristiti ljudi masivnije konstitucije kojima je pogodniji sobni bicikl.

Nakon sobnih raspitivali smo se i za one terenske bicikle a oni koji preferiraju električne imali su što vidjeti na štandu "Cobra Boxa" čija je osnovna djelatnost, osim prodaje, i ugradnja elektromotora u postojeće bicikle.

Suočen s našim dojmom o posjećenosti koja bi, s obzirom na bogatstvo besplatnih sadržaja i atrakcija, trebala biti još veća, glavni organizator Alan Balen nam je kazao:

- Možda bi doista trebalo biti više posjetitelja no Istrijani stalno nešto imaju, svaki vikend. Evo u ovom našem vikendu je u Poreču bila međunarodna utrka u triatlonu a u obližnjem Tinjanu festival pršuta. Naša ideja će i dalje biti da nudimo sadržaje i za roditelje i za djecu. Recimo, roditelji mogu trčati našu utrku Run Croatia na pet ili deset kilometara a klinci se za to vrijeme mogu zabavljati

Za pohvaliti je svakako i tradicija održavanja kazališnih predstava, također besplatnih. Tako smo ove godine gledali sjajnog Tarika Filipovića u monodrami "Seks i glad" koja je, za posjetitelje festivala, bila svojevrsni, humoristički, desert.