Kodro novi izbornik BiH: Moramo vratiti kult reprezentacije

Izvršni odbor Nogometnog saveza BiH imenovao je Mehu Kodru novim izbornikom nogometne reprezentacije BiH, a zadaća mu je da pokuša osigurati plasman na Europsko prvenstvo 2024. godine.

Kodro je na toj poziciji naslijedio Faruka Hadžibegića koji je bio prisiljen podnijeti ostavku nakon što su najbolji nogometaši BiH u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za EURO 2024. postigli samo jednu pobjedu, a tri su utakmice izgubili pa su sada na dnu ljestvice u svojoj kvalifikacijskoj skupini.

Nakon što je objavljeno kako je za preuzimanje pozicije izbornika BiH dobio jednoglasnu potporu svih članova Izvršnog odbora. Kodro je kazao da je uvjeren da nije sve izgubljeno.

- Pokušat ćemo napraviti kompetentan stručni stožer koji će pomoći da momčad igra na dobar način i to da nam bude dovoljno da se kvalificiramo na Europsko prvenstvo. Moramo vratiti kult reprezentacije - kazao je Kodro novinarima.

Vjeruje i da BiH ima na raspolaganju dobre nogometaše koji mogu izboriti plasman na EURO iako je dodao kako sadašnje stanje i izglede smatra "delikatnim". Smatra kako se u predstojećim utakmicama protiv Lihtenštajna i Islanda sve može promijeniti.

Kodro je već jednom bo izbornikom BiH i to 2008. godine, no tada se na toj poziciji zadržao nepuna četiri mjeseca zbog sukoba a čelnicima Saveza oko načina vođenja reprezentacije i odnosa prema nekim igračima. Sada kaže kako mu je to bilo dobro iskustvo, a da su mu nakon razgovora s trenutačnim čelnicima Nogometnog saveza stvari jasnije.

- Poklopile su nam se vizije - kazao je 56-godišnji Kodro koji je igračku karijeru započeo u mostarskom "Veležu" 1985. godine, a završio 2002. u izraelskom Maccabiju. Nakon toga se okušao kao trener u BiH i Švicarskoj.