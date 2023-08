Bivši igrač Barcelone i Real Sociedada bit će novi izbornik Bosne i Hercegovine

Izvršni odbor Nogometnog saveza BiH u četvrtak će imenovati novog izbornika nogometne reprezentacije, a ta je pozicija već rezervirana za Mehu Kodru (56), tvrde lokalni mediji. Kodro bi na mjestu izbornika trebao naslijediti Faruka Hadžibegića koji je bio prisiljen podnijeti ostavku zbog loših rezultata nogometne reprezentacije BiH u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine.

BiH je u kvalifikacijama do sada pretrpjela tri poraza i zablježila tek jednu pobjedu i s tri osvojena boda predzadnja je u skupini u kojoj vode Portugal sa 12 i Slovačka sa 10 bodova. Meho Kodro već je jednom bio izbornikom "A" reprezentacije BiH i to 2008. godine no taj je dio karijere završio vrlo brzo. Imenovan je u u siječnju 2008. a smijenjen već u u svibnju zbog sukoba s tadašnjim članovima vodstva Nogometnog saveza BiH.

Kodro je za mostarski "Velež" igrao od 1985. do 1991. godine, a bio je i član nogometne reprezentacije SFRJ u vrijeme kada ju je vodio Ivica Osim. Nakon toga je igračku karijeru nastavio u inozemstvu nastupajući za španjolski Real Sociedad te potom za Barcelonu i Tenerife.

Od aktivnog se igranja oprostio u dresu izraleskog Maccabija 2002. godine a nakon toga se posvetio trenerskom poslu u BiH i Švicarskoj.